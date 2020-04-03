2020-04-03T15:13:32+03:00
Общество

Рекомендации для мусульман в Чечне в период карантина: безлюдные свадьбы и похороны и отмена пятничного намаза

Муфтият Чечни выпустил рекомендации для мусульман в непростой период
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Мусульмане в Чечне не смогут ходить в мечеть, а похороны будут проводится скромно и в присутствии ближайших родственниковМусульмане в Чечне не смогут ходить в мечеть, а похороны будут проводится скромно и в присутствии ближайших родственниковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Рекомендации для мусульман в Чечне в период карантина: муфтий республики Салах-Хаджи Мержиев сообщил о закрытии мечетей, отмене, в частности, торжественного пятничного намаза (рузба). А также выпустил рекомендации по поведению в сложный период.

По словам духовного лидера Чечни, для каждого мусульманина сейчас очень важно ограничить свои передвижения и соблюдать карантин. Кроме того, Салах-Хаджи Мержиев призвал верующих поститься в понедельник, а во время вечерней молитвы обратиться к Аллаху с просьбой о том, чтобы чума XIX века обошла мусульман.

Кроме того, муфтий Чеченской Республики строго наказал всем жителям Чечни придерживаться всех необходимых мер личной гигиены и отказаться от проведения массовых мероприятий. Это касается даже проведения свадеб и похорон: на такие события приглашать следует только самых ближайших родственников и проводить их скромно, в кругу семьи.

— Особенно важно воздержаться от проведения массовых мероприятий, не давать людям приближаться и постоянно выдерживать необходимую дистанцию в полтора метра. Соблюдение режима самоизоляции, молитвы и помощь немощными и старикам также являются обязательными для мусульман. Вместе, под руководством нашего лидера Рамзана Ахматовича Кадырова мы победим коронавирус! — заявил муфтий Салах Мержиев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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