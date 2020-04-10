2020-04-10T20:32:43+03:00
Происшествия

На Ставрополье арестовали сумасшедшего, захватившего в заложники сестру и детей

Мужчина требовал от властей выдать ему 200 миллионов долларов и самолёт
Андрей ФАДЕЕВ
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Подозреваемый требовал баснословных денег и самолёт, чтобы покинуть страну. Фото: личная страница подозреваемого в соцсети / СК РФПодозреваемый требовал баснословных денег и самолёт, чтобы покинуть страну. Фото: личная страница подозреваемого в соцсети / СК РФ
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На Ставрополье арестовали мужчину, захватившего в заложники свою сестру и её детей. Источники утверждают, что у подозреваемого есть психические отклонения. За три жизни он требовал от властей 200 миллионов долларов и возможность покинуть страну.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю, сегодня по ходатайству следователя, суд арестовал 29-летнего жителя Пятигорска.

Место преступления — Пятигорск, улица Ессентукская. Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Место преступления — Пятигорск, улица Ессентукская. Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

— Его подозревают по статье «Захват заложников». Преступление произошло в четверг 9 апреля в квартире его сестры. По данным следствия, мужчина захватил хозяйку жилища и двух несовершеннолетних детей, — сообщили в Следственном комитете.

Источник утверждает, что мужчина выдвигал буквально баснословные требования. Он был готов обменять три жизни на 200 миллионов долларов и возможность беспрепятственно покинуть страну.

Задержание мужчины, державшего в заложниках семью с детьми.Видео: СКР

— В результате слаженной работы сотрудников МВД, Росгвардии и СКР мужчину удалось схватить. Никто не пострадал. Подозреваемый допрошен, вскоре ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование дела продолжается, — резюмировали в СК.

Допрос подозреваемого в захвате заложников в Пятигорске.Видео: СК РФ

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На Ставрополье мужчина взял в заложники семью с детьми

Жуткий случай произошел сегодня, 9 апреля в Пятигорске Ставропольского края. Там в одной из квартир на улице Ессентукской мужчина закрылся со своей сестрой и ее детьми (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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