На Ставрополье арестовали сумасшедшего, захватившего в заложники сестру и детей

На Ставрополье арестовали мужчину, захватившего в заложники свою сестру и её детей. Источники утверждают, что у подозреваемого есть психические отклонения. За три жизни он требовал от властей 200 миллионов долларов и возможность покинуть страну.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю, сегодня по ходатайству следователя, суд арестовал 29-летнего жителя Пятигорска.

Место преступления — Пятигорск, улица Ессентукская. Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

— Его подозревают по статье «Захват заложников». Преступление произошло в четверг 9 апреля в квартире его сестры. По данным следствия, мужчина захватил хозяйку жилища и двух несовершеннолетних детей, — сообщили в Следственном комитете.

Источник утверждает, что мужчина выдвигал буквально баснословные требования. Он был готов обменять три жизни на 200 миллионов долларов и возможность беспрепятственно покинуть страну.

Задержание мужчины, державшего в заложниках семью с детьми.Видео: СКР

— В результате слаженной работы сотрудников МВД, Росгвардии и СКР мужчину удалось схватить. Никто не пострадал. Подозреваемый допрошен, вскоре ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование дела продолжается, — резюмировали в СК.

Допрос подозреваемого в захвате заложников в Пятигорске.Видео: СК РФ

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