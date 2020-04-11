Коронавирус в КЧР, новости на 11 апреля 2020 года: всем школьникам проведут интернет и купят гаджеты

Коронавирус в КЧР, новости на 11 апреля 2020 года: количество больных за сутки не изменилось. От COVID-19 лечатся девять человек, все они находятся дома под ежедневным наблюдением врачей. Единственного пациента, которого 9 апреля госпитализировали в резервный госпиталь, вернули обратно. Об этом сообщают оперативный штаб и пресс-служба Министерства здравоохранения Карачаево-Черкесии.

- Состояние больных оценивается как стабильное удовлетворительное. Каждый день к ним приходят медики, которые проводят ряд анализов. Пока никаких осложнений нет, - говорит заместитель министра здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики Тамара Кипкеева.

Накануне в республике продлили режим повышенной готовности. В Черкесске активно дезинфицируют улицы, водителей общественного транспорта перед выходом на линию проверяют на признаки простуды.

- Как отмечают в Единой диспетчерской службе Черкесска, в связи с режимом самоизоляции, пассажиропоток в общественном городском транспорте снизился на 95%, - говорится в сообщении.

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Из-за ограничительных мер в Карачаево-Черкесии школы уйдут на онлайн-обучение. По этому поводу глава региона Рашид Темрезов устроил видеоконференцию с учителями и детьми. По оценке руководителя республики, идея перевести учеников на дистанционное обучение хорошая, действенная.

- В силу горного рельефа Карачаево-Черкесии есть много населенных пунктов со слабым интернет-сигналом, - замечает Темрезов. - Мы договорились с операторами сотовой связи, что в ближайшее время установим для этого специальные усилители. [...] Минобр собрал данные с районов, что у нас порядка полутора тысяч малообеспеченных семей не имеют возможности заниматься дистанционно. Принял решение, что мы приобретем школьникам из этих семей по современному техническому устройству для того, чтобы дети могли заниматься.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в Карачаево-Черкесии. Материал будет обновляться, как только придут свежие данные.

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