В Ингушетии скончался муфтий, у которого выявили коронавирус

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ингушетии с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали муфтия республики Абдурахмана Мартазанова.

По данным оперативного штаба региона, состояние пациента врачи оценивали, как тяжелое.

Позже выяснилось, что у представителя духовенства взяли анализы на Covid-19. За жизнь мужчины на протяжении дня боролись врачи республиканской больницы. Пациенту подключили кислород.

К сожалению, спасти муфтия им не удалось. Мужчина скончался в больнице Ингушетии в субботу, 11 апреля.

По данным республиканского Минздрава, первичный тест подтвердил у Мартазанова коронавирусную инфекцию.

Напомним, «КП-Северный Кавказ» писала, что сегодня утром, 11 апреля в Ингушетии скончался первый пациент от коронавируса. Как выяснилось, больному было около 60 лет. Его в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, где через несколько дней он и умер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ингушетии у муфтия заподозрили коронавирус

Состояние пациента оценивается врачами как тяжелое (подробнее)