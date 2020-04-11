2020-04-11T18:25:06+03:00
Общество

В Чечне скончались два пациента с коронавирусом

В республике зафиксировано три летальных исхода
Ася АСРЯН
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На сегодняшний день 11 апреля в республике подтверждено 48 случаев заражения коронавирусной инфекциейНа сегодняшний день 11 апреля в республике подтверждено 48 случаев заражения коронавирусной инфекциейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Трагедия произошла в субботу, 11 апреля, в Грозном. Там умерли два человека, заразившиеся коронавирусной инфекцией. Эту новость сообщил в Инстаграме руководитель оперативного штаба Магомед Даудов.

Чиновник добавил, что один из жертв инфекции мужчина 1938 года, другая жертва - женщина 1968 года рождения.

Напомним, что до этого в республике от коронавируса умерла пожилая женщина, которая вернулась из Москвы.

Таким образом, всего в Чечне зафиксировано три летальных исхода. На сегодняшний день 11 апреля в республике подтверждено 48 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ингушетии скончался муфтий Абдурахман Мартазанов, у которого сегодня выявили коронавирус.

За жизнь мужчины на протяжении дня боролись врачи республиканской больницы. Пациенту подключили кислород. К сожалению, спасти муфтия им не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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