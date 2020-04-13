"Под песню Little Big": "Руки-Базуки" и "Олег Монгол" устроят кикбоксерский поединок в новом формате
Коронавирус нас изменит, говорили эксперты. Однако что-то наверняка останется прежним - блогеры не перестанут выяснять, кто из них лучше. Одни из них - "Руки-Базуки" и "Олег Монгол", которые пообещали после отмены ограничительных мер устроить повторный бой. О реванше объявил Кирилл Терешин, опубликовав переписку с противником.
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- Давай на голых кулаках. Ты сам видел, что по ударам ты ни о чем. Теперь по моим правилам выйдем. По правилам кика. В Москве. Давай? - написал Терешин.
И "Монгол" ответил:
- Добро! После карантина буду.
Переписка блогеров. Фото: скриншот истории
Несмотря на то, что слова Терешина источают уверенность уверенность, блогер продолжает себя подбадривать в социальных сетях. Так, под постом со второго аккаунта "Руки-Базуки" написал себе обнадеживающий комментарий - словно обращается не к себе, а к иному человеку.
- Давай. Многие думают, что ваш первый бой был не о чем, - пишет фрик.
Пост "Рук-Базук" и его подбадривающий комментарий самому себе. Фото: скриншот
Отметим, что блогеры уже приступили к промоушену боя. "Руки-Базуки" и "Олег Монгол" встретились, чтобы станцевать под хит Little Big "Une". Было видео записано до ограничительных мер - неизвестно.
"Руки-Базуки" и "Олег Монгол" танцуют под "Une" Little Big.Видео: соцсети
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ИСТОЧНИК KP.RU
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