"Под песню Little Big": "Руки-Базуки" и "Олег Монгол" устроят кикбоксерский поединок в новом формате

Коронавирус нас изменит, говорили эксперты. Однако что-то наверняка останется прежним - блогеры не перестанут выяснять, кто из них лучше. Одни из них - "Руки-Базуки" и "Олег Монгол", которые пообещали после отмены ограничительных мер устроить повторный бой. О реванше объявил Кирилл Терешин, опубликовав переписку с противником.

"Уходит легенда": когда Кирилл Терешин удалит "руки-базуки" и что ждать от него после этого 00:00 00:00

- Давай на голых кулаках. Ты сам видел, что по ударам ты ни о чем. Теперь по моим правилам выйдем. По правилам кика. В Москве. Давай? - написал Терешин.

И "Монгол" ответил:

- Добро! После карантина буду.

Переписка блогеров. Фото: скриншот истории

Несмотря на то, что слова Терешина источают уверенность уверенность, блогер продолжает себя подбадривать в социальных сетях. Так, под постом со второго аккаунта "Руки-Базуки" написал себе обнадеживающий комментарий - словно обращается не к себе, а к иному человеку.

- Давай. Многие думают, что ваш первый бой был не о чем, - пишет фрик.

Пост "Рук-Базук" и его подбадривающий комментарий самому себе. Фото: скриншот

Отметим, что блогеры уже приступили к промоушену боя. "Руки-Базуки" и "Олег Монгол" встретились, чтобы станцевать под хит Little Big "Une". Было видео записано до ограничительных мер - неизвестно.

"Руки-Базуки" и "Олег Монгол" танцуют под "Une" Little Big.Видео: соцсети

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