Чеченский внук Пугачевой станцевал "русский танец" под тюремный шансон

Внук Аллы Пугачевой и сын Кристины Орбакайте - Дени Байсаров - во время пандемии коронавируса застрял в Лондоне, где уже три недели действует карантин. Выходить из дома можно только за продуктами, медицинской помощью и на работу. За непослушание строго наказывают - и звездный ребенок соблюдает правила. Только это дается ему очень тяжело.

Целыми днями Дени сидит дома в одиночестве. Сначала парень развлекал себя всякими чудачествами. К примеру, парень вдруг решил подстричься налысо. Взял машинку и на камеру сбрил все локоны. После чеченский сын Орбакайте предстал в образе ниндзи - оделся в спортивное и где-то раздобыл палку.

Дени позирует перед зеркалом в лифте в образе ниндзяФото: СОЦСЕТИ

Но потом, уже на 20-й день карантина, Дени стал пересматривать галерею в телефоне и натыкаться на фотографии с арт-лаборатории, в которой он и его друзья помогают людям выплеснуть негатив в искусство. Один ролик молодой человек опубликовал в Instagram. На кадрах Дени (еще с волосами) танцует казачка под песню Литвиненко "Оп, мусорок!".

- Скучаю по вам, ребята из арт-лаборатории! - написал Дени. - Так мы проводим уборку после терапии.

Казачок под шансон от Дени Байсарова и его подруги.Видео: социальные сети

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