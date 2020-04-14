2020-04-14T19:20:53+03:00
Общество

Чеченский внук Пугачевой станцевал "русский танец" под тюремный шансон

Дени Байсаров во время карантина публикует архивное видео
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
Дени Байсаров, пока был на карантине из-за коронавируса, побрился налысоДени Байсаров, пока был на карантине из-за коронавируса, побрился налысоФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Внук Аллы Пугачевой и сын Кристины Орбакайте - Дени Байсаров - во время пандемии коронавируса застрял в Лондоне, где уже три недели действует карантин. Выходить из дома можно только за продуктами, медицинской помощью и на работу. За непослушание строго наказывают - и звездный ребенок соблюдает правила. Только это дается ему очень тяжело.

Целыми днями Дени сидит дома в одиночестве. Сначала парень развлекал себя всякими чудачествами. К примеру, парень вдруг решил подстричься налысо. Взял машинку и на камеру сбрил все локоны. После чеченский сын Орбакайте предстал в образе ниндзи - оделся в спортивное и где-то раздобыл палку.

Дени позирует перед зеркалом в лифте в образе ниндзя Фото: СОЦСЕТИ

Дени позирует перед зеркалом в лифте в образе ниндзяФото: СОЦСЕТИ

Но потом, уже на 20-й день карантина, Дени стал пересматривать галерею в телефоне и натыкаться на фотографии с арт-лаборатории, в которой он и его друзья помогают людям выплеснуть негатив в искусство. Один ролик молодой человек опубликовал в Instagram. На кадрах Дени (еще с волосами) танцует казачка под песню Литвиненко "Оп, мусорок!".

- Скучаю по вам, ребята из арт-лаборатории! - написал Дени. - Так мы проводим уборку после терапии.

Казачок под шансон от Дени Байсарова и его подруги.Видео: социальные сети

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Гордый горец или хипстер: кем стал чеченский внук Аллы Пугачевой

Воспитанием мальчика занимались Кристина Орбакайте, Алла Борисовна, чеченский папа-миллионер и Рамзан Кадыров [подробности]

ТАЙНА ПОЧТИ РАСКРЫТА

Чеченский внук Аллы Пугачевой закончил элитный вуз в Лондоне

В каком университете учился Дени - скрывает даже его мама. Корреспондентам "КП - Северный Кавказ" удалось предположить, в каком университете учился Байсаров-младший [подробности]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Газпромбанк запускает бесплатное изучение английского для педагогов и студентов
Газпромбанк совместно с Общероссийским Профсоюзом образования и компанией EF Education First запускают двухмесячную программу бесплатного изучения английского языка для педагогов и студентов, чтобы период самоизоляции они провели максимально эффективно
Новости 24
На Ставрополье электронные билеты для выхода на улицу можно оформить из дома
В Пятигорске выявлен всего 21 случай заражения коронавирусом
В Ингушетии выписан первый пациент, излечившийся от коронавируса
В Ставрополе осудили мужчину, взорвавшего БМВ X6 вместе с водителем
Инвестиционная стратегия «Лидеры рынка» позволит застраховать жизнь и получить дополнительный доход
В Ставрополе начали ремонтировать дорогу на улице Тухачевского
В Кисловодске закрыли въезд для машин с номерами других регионов
На Ставрополье распространяют анонимные фейковые сообщения
Дагестанского сенатора-миллиардера признали российским "королем кеша"
У экс-министра Ставрополья конфисковали шикарный особняк
В Железноводске продолжают отрабатывать контакты заразившихся коронавирусом
В Северной Осетии раскроют преступление, совершенное еще в 1993 году
На Ставрополье в страшной аварии погиб водитель иномарки
На Ставрополье мужчина получил 6 лет тюрьмы за призывы к терроризму
В Ставрополе 16 апреля пройдет онлайн-диктант
На Ставрополье поймали более 550 нарушителей режима самоизоляции
В Северной Осетии коронавирусом болеют жители от 2 до 88 лет
На Ставрополье для выхода из дома введут электронные билеты
На Ставрополье автоинспекторы помогли женщине добраться в родильный дом
В Ставрополе откроют детский сад на 280 мест
На Ставрополье выписали более 550 протоколов за нарушение режима самоизоляции
На Ставрополье мошенники обманули горожан на три миллиона рублей
На Ставрополье разработали механизмы дополнительных выплат врачам
На Ставрополье экс-инспектора Гостехнадзора осудили за взятку
В Железноводске продавца цветов наказали за ночную торговлю
В Ставрополе создали колл-центр для помощи бизнесу
Губернатор Ставрополья ответил на вопросы о самоизоляции
Главный город Ингушетии закроют из-за коронавируса
На Ставрополье за последние сутки из-за рубежа вернулись 24 человека