2020-04-16T00:11:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Чечне на 16 апреля 2020

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Чечне на 16 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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В Чечне зафиксирован скачок роста количества больных коронавирусомВ Чечне зафиксирован скачок роста количества больных коронавирусомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Новые случаи заражения коронавирусом в Чечне на 16 апреля 2020 года: рассказываем последние новости о распространении COVID-19 на территории республики, приводим официальную статистику по числу заражений, выздоровлений и смертей.

16 апреля 2020 года в Чеченской Республике 41 новый случай заражения коронавирусом. Это рекордная цифра для региона. Общее количество заболевших — 105 человек. Так, за одни сутки, регион поравнялся с Дагестаном, который находится на 2 месте по скорости распространения COVID-19 в СКФО.

Количество выздоровевших остаётся прежним — 15 человек выздоровели и выписаны из медучреждений. К счастью, не увеличилось и число летальных исходов. От коронавируса в Чечне скончалось 5 человек. Это антирекорд по СКФО.

Тем временем именно в Чечне принимаются самые радикальные и жёсткие меры для пресечения распространения болезни. Так, помимо режима всеобщей изоляции, в республике действует ограничение на выход из дома в ночное время. С 20:00 и до 8 утра появляться на улице запрещено, вне зависимости от причин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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