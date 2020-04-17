2020-04-17T03:57:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Чечне на 17 апреля 2020

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Чечне на 17 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Новые случаи заражения коронавирусом в Чечне на 17 апреля 2020: рассказываем последние новости о распространении COVID-19 на территории республики, приводим официальную статистику по числу заражений, выздоровлений и смертей.

После скачка 15 апреля, когда в регионе был зафиксирован 41 новый случай заражения, ситуация в Чеченской Республике остаётся сложной. 16 числа COVID-19 был диагностирован у 3 человек. Число больных коронавирусом выросло до 108 человек.

Есть и положительные тенденции. Регион лидирует в СКФО по количеству переболевших и выздоровевших. Таких в Чечне — 15 человек. Также зафиксировано пять летальных исходов.

Понимая возрастающую опасность, руководство республики ведёт жёсткую политику борьбы с угрозой распространения инфекции. В Чечне режим самоизоляции не только подразумевает невозможность выйти из дома без веского повода. После 20:00 и до 8 утра появляться на улицах могут лишь силовики и сотрудники служб, проводящих санитарную обработку улиц. Кроме того, границы региона закрыты для гостей.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Губернатор Ставропольского края закрыл целый город на карантин
В Пятигорске рассказали, что ждет горожан на карантине
В Пятигорске временным главой города назначен Лев Травнев
В Пятигорске мэр города Андрей Скрипник покинул пост
В Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса
В Ставрополе стали известны причины заражения коронавирусом в крае
На Ставрополье выписали еще 8 пациентов, переболевших коронавирусом
В Кремле заявления Кадырова по поводу «Новой газеты» считают эмоциональными
На Ставрополье тысячи школьников получат бесплатные продуктовые наборы
В КБР оштрафуют мужчину, разместившего в сети лживый ролик про корнавирус
На Ставрополье выросло производство птичьего и индюшечьего мяса
В Ставрополе на Пасху ограничат движение транспорта к кладбищам
На Ставрополье "выездные" онкологи нашли 15 жителей с новообразованием
На Ставрополье осудят мать за попытку убить новорожденного сына
На Ставрополье более 22 тысяч торговцев получат поддержку
На Ставрополье могут ввести карантин
Семья дагестанского сенатора попала в список "самых богатых" в России
На Ставрополье 17 апреля ожидаются заморозки
В Пятигорске жители просят спасти город от безвластия
На Ставрополье число заболевших коронавирусом приближается к 150
В Дагестане полицейские убили мужчину, открывшего по ним стрельбу