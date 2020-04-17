Новые случаи заражения коронавирусом в Чечне на 17 апреля 2020: рассказываем последние новости о распространении COVID-19 на территории республики, приводим официальную статистику по числу заражений, выздоровлений и смертей.

После скачка 15 апреля, когда в регионе был зафиксирован 41 новый случай заражения, ситуация в Чеченской Республике остаётся сложной. 16 числа COVID-19 был диагностирован у 3 человек. Число больных коронавирусом выросло до 108 человек.

Есть и положительные тенденции. Регион лидирует в СКФО по количеству переболевших и выздоровевших. Таких в Чечне — 15 человек. Также зафиксировано пять летальных исходов.

Понимая возрастающую опасность, руководство республики ведёт жёсткую политику борьбы с угрозой распространения инфекции. В Чечне режим самоизоляции не только подразумевает невозможность выйти из дома без веского повода. После 20:00 и до 8 утра появляться на улицах могут лишь силовики и сотрудники служб, проводящих санитарную обработку улиц. Кроме того, границы региона закрыты для гостей.

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