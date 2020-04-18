Коронавирус в Грозном, последние новости на 18 апреля 2020: мы собрали для вас последние новости о распространении коронавирусной инфекции на территории Чечни и Грозного. Информация о количестве заболевших, выздоровевших и летальных исходов.

Заболевшие врачи, карантин и закрытые храмы: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

За последние сутки в Чеченской Республике зафиксирован резкий скачок по числу коронавирусных больных. Диагностировано ещё 60 случаев заражения. Всего инфицированных — 175 человек. При этом зафиксировано 15 выздоровлений. 5 человек скончалось от COVID-19.

Республиканские власти продолжают жёсткую политику. Для сдерживания распространения инфекции, введены серьёзные ограничительные меры. Кроме обязательной самоизоляции, когда жители могут выйти из дома только в случае крайней необходимости, в вечерние часы запрещено и это. С 20:00 и до 8 утра гражданские не могут выходить из дома.

На планёрке в пятницу Рамзан Кадыров предложил лишать работы тех граждан, которые не могут высидеть дома на выходных. Всех, кто выйдет дальше магазина по его распоряжению будут увольнять.

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