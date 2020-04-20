«Похороните нас в одном гробу»: муж убил жену и детей после месяца самоизоляции

Скользкий от крови пол, тела жены, дочки и сына в постелях. И едва живой хозяин квартиры. Страшную картину увидели медики и полицейские, прибывшие на место жестокого преступления в Черкесске.

Месяц самоизоляции закончился для 64-летнего Казима Джашеева расправой над женой и детьми. Причины произошедшего до сих пор остаются загадкой. По сведениям информированных источников «Комсомольской правды», ранним утром 20 апреля мужчина взял в руки нож. И поочерёдно зарезал 65-летнюю жену Аминат, дочь Аният и сына Алима.

После этого Казим позвонил брату. Сказал, что жизнь кончена. И озвучил последнюю просьбу: «похороните нас в одном гробу». Положил трубку и попытался свести счёты с жизнью. Обеспокоенный брат тут же вызвал полицию, которая вскрыла квартиру.

— Следственный отдел по городу Черкесску возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии», — сообщает пресс-служба следственного управления СКР по КЧР. — В совершении преступления подозревается мужчина, в бессознательном состоянии доставленный в медучреждение.

Опросить подозреваемого, чтобы узнать причины ужасной расправы пока не представляется возможным. Казим лежит в реанимации. Медики борются за его жизнь. Назначено шесть экспертиз, которые могут пролить свет на произошедшее в семье. Расследование уголовного дела продолжается.

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