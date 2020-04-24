2020-04-24T05:18:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Кадыров рассказал о положительном тесте на коронавирус главы оперштаба Чечни

Магомед Даудов узнал, что у него подозревали COVID-19, только через несколько недель
Антон ШАПОВАЛОВ
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Рамзан Кадыров и Магомед Даудов. Фото: пресс-служба главы ЧечниРамзан Кадыров и Магомед Даудов. Фото: пресс-служба главы Чечни
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Рамзан Кадыров сообщил, что у председателя Правительства Чечни и главы оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Магомеда Даудова было подозрение на заражение коронавирусом. Политик сдал тест, но настоящие результаты так и не получил. Министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов принес вывод чеченских медиков лично Кадырову и сообщил, что Даудов и его окружение, возможно, заболели. Об этом рассказал Кадыров во время прямого эфира, историю он отнес к разряду "смешных".

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Инцидент произошел через день после того, как Даудов возглавил оперативный штаб.

- Мы его назначили, и приходит ко мне министр [здравоохранения Сулейманов - прим.ред.] и говорит: "Ты знаешь, что у Даудова, Хамзата - у всех коронавирус, получили положительные тесты". Я ему сказал: "Ни в коем случае им не говори, особенно Даудову, я знаю, как он бережет свое здоровье, это неправда, не подтвердится", - рассказывает Кадыров.

Так и вышло. Спикера парламента проверили второй раз - тест отрицательный. Потом еще раз - опять отрицательный. История на этом не заканчивается. Кадыров поделился подробностями, как его соратник воспринял информацию о подозрении. О первом положительном тесте ему забыли рассказать.

- Проходит две недели, - вспоминает Кадыров в эфире. - Я забыл, что не говорил Даудову о подозрении на коронавирус. Я говорю: "Когда сказали, что у "Лорда" [прозвище Даудова в узких кругах - прим.ред.] есть коронавирус..." А "Лорд" на меня: "Что? Сказали, что у меня есть коронавирус?".

Кадыров пояснил, что не стал говорить о первичном тесте из-за мнительности Даудова. Глава оперштаба Чечни поблагодарил его за это.

- Я ему говорю: "Не хотел, чтобы ты волновался". А он отвечает: "Хорошо, что не сказал. В начале ситуация была очень острой, я бы не пережил этого". Мы долго смеялись, глядя на его реакцию, - говорит руководитель Чечни.

Кадыров - о самом забавном в жизни случае и тесте на коронавирус своего соратника.Видео: аккаунт Рамзана Кадырова

По замечанию Кадырова, после этой истории Даудов проверяется на COVID-19 чуть ли не каждый день, постоянно дезинфицирует себя и все, что вокруг. "Ходит заспиртованный", - заключает он.

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Рамзан Кадыров организовал провокационный челлендж для пользователей социальных сетей. Накануне глава Чечни побрился налысо из-за призывов открыть парикмахерские и обратился к местным мужчинам поступить так же, чтобы не нуждаться в услугах стилиста. Такую прическу политик назвал практичной и связал с исламом [видео, фото]

ИСТОЧНИК KP.RU

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