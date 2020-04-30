2020-04-30T19:47:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Кадыров отправит нарушителей самоизоляции подметать городские улицы

Глава Чечни поручил руководителю республиканского МВД задерживать и штрафовать таких людей
Антон ШАПОВАЛОВ
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Рамзан Кадыров. Фото: пресс-служба главы ЧечниРамзан Кадыров. Фото: пресс-служба главы Чечни
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Рамзан Кадыров намерен жестко наказывать нарушителей самоизоляции. В качестве воспитательных мер руководитель Чечни хочет отбирать у таких людей машины и отправлять на уборку улиц. Глава республики потребовал усилить контроль за соблюдением правил передвижения в республике. Об этом политик сообщил на совещании оперативного штаба, которое транслируют в прямом эфире в Instagram.

- Что касается самоизоляции, мы обращаемся ко всем: если хотим вернуться к нормальной жизни, оставьте своих детей дома, это серьезная болезнь. Если нарушают, надо ужесточить меры, изымать машины у тех, кто просто так катается, пусть подметают улицы, чистят больницы, работают, - заявил Кадыров.

Он отметил, что народ республики не должен платить своим здоровьем за легкомысленные выходки других. Также лидер региона призвал местных жителей помогать врачам и сотрудникам правоохранительных органов.

- Давайте все вместе поможем медикам и правоохранительным структурам, чтобы в последующем мы смогли вам помочь, надо сидеть дома, с остальным у нас нет проблем: с койками, скорыми, медикаментами, больные обеспечены 3-4-разовым питанием, - пояснил глава Чечни.

По его обещаниям, до 12 мая меры по соблюдению режима самоизоляции усилят. Начальнику регионального управления МВД поручили задерживать нарушителей и штрафовать.

По состоянию на 30 апреля в Чечне 465 случаев заражения COVID-19. Фото: пресс-служба главы Чечни

По состоянию на 30 апреля в Чечне 465 случаев заражения COVID-19. Фото: пресс-служба главы Чечни

Напомним, в Чечне введены одни из самых жестких ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса. Республика стала первым регионом России, в котором установили комендантский час. С конца марта аэропорты республики работают только в одном направлении - в Москву и обратно. С 13 апреля в Чеченской Республике начала действовать пропускная система, по которой документ выдают на одну семью или один адрес. Выйти из дома можно на два часа в указанное время. Для передвижения на машине нужно отдельное разрешение.

Президент России Владимир Путин оценил работу Кадырова во время пандемии.

- Я знаю, что в Чеченской республике работа организована должным образом. Рамзан Ахматович лично уделяет этому очень много внимания. Я с ним не так давно еще раз говорил по телефону, он мне докладывал о ситуации. Но то, что общественные организации, то, что все жители республики помогают, поддерживают органы власти, подставляют плечо конкретным людям - это чрезвычайно важная вещь, - сказал президент во время общения с участниками акции "МыВместе".

ИСТОЧНИК KP.RU

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