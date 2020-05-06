На Ставрополье школьников будут дистанционно обучать правильному питанию

Новый ресурс - онлайн-платформа программы «Разговор о правильном питании» - поможет родителям и детям даже в условиях самоизоляции помнить о принципах здорового образа жизни и сбалансированного питания.

Инициатива реализуется в рамках программы «Разговор о правильном питании», хорошо знакомой ученикам Ставрополья. Край является активным участником инициативы с 1999 года. За 20 лет существования проекта в регионе к нему присоединились более 300 000 детей.

Кроме того, педагоги края неоднократно становились победителями российских конкурсов, проводимых в рамках программы. До недавнего времени основной формой реализации программы были школьные занятия, которые проводили учителя. Однако в апреле в школьники перешли на дистанционное обучение. Для того чтобы изучение важных правил здорового образа жизни продолжалось и в таком необычном формате, эксперты программы оперативно разработали специальную онлайн-платформу.

- В настоящее время вместо очных уроков правильного питания, проводимых учителями в школах, дети и их родители осваивают видеоуроки, которые обращают внимание семей наших учеников на то, что и при обучении в дистанционной форме не следует забывать о здоровом образе жизни и правильном питании, - отметила замминистра образования Ставропольского края Галина Зубенко.

На онлайн-платформе «Домашний разговор о правильном питании» можно посмотреть необычные кулинарные, спортивные и научные видеоуроки о полезных свойствах продуктов, о том, как приготовить несложные, но вкусные и полезные блюда или организовать веселую разминку.

Проект является полностью интерактивным: на платформе также проводится специальный конкурс. Участники присылают фотографии и рассказывают о том, как они выполняют «домашние задания» - готовят, занимаются спортом или проводят научные опыты. Посмотреть онлайн-уроки можно здесь