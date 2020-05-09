Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 9 мая 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: рассказал губернатор и уточнили в Роспотребнадзоре региона.
Всего зарегистрировано 943 случая заражения COVID-19. Выздоровевших 249 человек, умерших — 20.
Статистика от Роспотребнадзора СК
В Ставрополе насчитывается 153 случая инфицирования коронавирусом за все время. Это наибольшее число больных для одной территории в крае.
На втором месте по числу заразившихся жителей Кочубеевский район — 123 случая. Замыкает тройку Невинномысск с показателем 91.
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус на 9 мая: показываем на карте.
Карта распространения коронавируса в Ставропольском крае
Далее по убыванию числа больных COVID-19 список территорий Ставрополья следующий:
Пятигорск — 88
Нефтекумскии район — 52
Георгиевскии горокруг — 40
Буденновскии район — 39
Новоселицкии район — 37
Железноводск — 35
Благодарненскии городской округ — 28
Левокумскии район — 27
Кисловодск — 21
Советскии городской округ — 21
Андроповскии район — 21
Александровскии район — 19
Предгорныи район — 18
Степновскии район — 16
Ессентуки — 16
Минераловодскии горокруг — 13
Шпаковскии район — 13
Арзгирскии район — 12
Кировскии район — 12
Новоалександровскии горокруг — 4
Курскии район — 10
Петровскии район — 7
Ипатовскии район — 7
Туркменскии район — 6
Красногвардеи скии район — 4
Изобильненскии горокруг — 4
Лермонтов — 2
Апанасенковскии район — 2
Грачевскии район — 1
Труновскии район — 1
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ИСТОЧНИК KP.RU