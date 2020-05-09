Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 9 мая 2020 года

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: рассказал губернатор и уточнили в Роспотребнадзоре региона.

Всего зарегистрировано 943 случая заражения COVID-19. Выздоровевших 249 человек, умерших — 20.

Статистика от Роспотребнадзора СК

В Ставрополе насчитывается 153 случая инфицирования коронавирусом за все время. Это наибольшее число больных для одной территории в крае.

На втором месте по числу заразившихся жителей Кочубеевский район — 123 случая. Замыкает тройку Невинномысск с показателем 91.

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус на 9 мая: показываем на карте.

Карта распространения коронавируса в Ставропольском крае

Далее по убыванию числа больных COVID-19 список территорий Ставрополья следующий:

Пятигорск — 88

Нефтекумскии район — 52

Георгиевскии горокруг — 40

Буденновскии район — 39

Новоселицкии район — 37

Железноводск — 35

Благодарненскии городской округ — 28

Левокумскии район — 27

Кисловодск — 21

Советскии городской округ — 21

Андроповскии район — 21

Александровскии район — 19

Предгорныи район — 18

Степновскии район — 16

Ессентуки — 16

Минераловодскии горокруг — 13

Шпаковскии район — 13

Арзгирскии район — 12

Кировскии район — 12

Новоалександровскии горокруг — 4

Курскии район — 10

Петровскии район — 7

Ипатовскии район — 7

Туркменскии район — 6

Красногвардеи скии район — 4

Изобильненскии горокруг — 4

Лермонтов — 2

Апанасенковскии район — 2

Грачевскии район — 1

Труновскии район — 1