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Коронавирус в Нальчике, последние новости на 9 мая 2020: очаги коронавируса в больницах

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Нальчике на 9 мая 2020 года
Евгения СОКОРЕВА
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Заболели врачи из "красной зоны"Заболели врачи из "красной зоны"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в Нальчике, последние новости на 9 мая 2020: очаги коронавируса в госпиталях, заразились врачи.

Очаги заражения коронавирусом в госпиталях КБР.

Министр здравоохранения КБР заявил, что заражены 4 реаниматолога Госпиталя особо опасных инфекции . И заражение произошло в «краснои зоне», когда те помогали инфицированным пациентам. Всего в 12 медучреждениях республики COVID-19 подтвердился у 10 врачеи , 26 сотрудников среднего персонала, 14 – младшего. Еще 211 медиков отправили на домашний карантин. Пациентам помогают резервные бригады.

Кроме того, стало известно о первом очаге коронавируса в КБР. В Минздраве рассказали, что "нулевой пациент" был выявлен в Чегемском районе. И при его госпитализации заразились первые два медика "Скорой".

Всего на 9 мая выявлено 1089 случаев заражения COVID-19. Выздоровевших – 169. Умерших – 3. Протестировано за весь период свыше 20 тысяч жителей республики. На самоизоляции числятся 1782 "контактных", которые проходят КТ и сдают тесты на коронавирус.

Госпитализировано всего 266 человек: 16 пациентов в реанимации в крайне тяжелом состоянии, из них 11 - на аппаратах ИВЛ.

"КП" следит за последними новостями о коронавирусе в Нальчике и КБР.

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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