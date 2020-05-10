Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 10 мая 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус на 10 мая 2020 года: подробности распределения числа заражённых по муниципалитетам и районам Ставрополья сообщил губернатор Владимир Владимиров.
По состоянию на утро 10 мая 2020 года в регионе диагностировано 1050 случаев заражения коронавирусной инфекицей. 38 ставропольцев заболели за последние 24 часа. При этом порядка 8% инфицированных — дети. Под наблюдением врачей находится 80 несовершеннолетних.
Кроме того, сообщается, что COVID-19 унёс жизни 20 ставропольцев. 19 человек находятся в тяжёлом состоянии в реанимации. Ещё 70 человек в состоянии средней степени тяжести.
Если говорить о распределении заболевших по муниципалитетам, то на первом месте ожидаемо окажется краевая столица. В Ставрополе насчитывается 153 случая инфицирования коронавирусом. Вторую строчку занимает Кочубеевский район — 123 случая. Замыкает тройку Невинномысск — инфицирован 91 человек.
Далее по убыванию числа больных COVID-19 список территорий Ставрополья следующий:
Пятигорск — 88
Нефтекумскии район — 52
Георгиевскии горокруг — 40
Буденновскии район — 39
Новоселицкии район — 37
Железноводск — 35
Благодарненскии городской округ — 28
Левокумскии район — 27
Кисловодск — 21
Советскии городской округ — 21
Андроповскии район — 21
Александровскии район — 19
Предгорныи район — 18
Степновскии район — 16
Ессентуки — 16
Минераловодскии горокруг — 13
Шпаковскии район — 13
Арзгирскии район — 12
Кировскии район — 12
Новоалександровскии горокруг — 4
Курскии район — 10
Петровскии район — 7
Ипатовскии район — 7
Туркменскии район — 6
Красногвардеи скии район — 4
Изобильненскии горокруг — 4
Лермонтов — 2
Апанасенковскии район — 2
Грачевскии район — 1
Труновскии район — 1
КСТАТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU