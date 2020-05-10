2020-05-10T08:19:13+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 10 мая 2020 года

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Ольга ОСТРОВСКАЯАся АСРЯН
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус на 10 мая 2020 года: подробности распределения числа заражённых по муниципалитетам и районам Ставрополья сообщил губернатор Владимир Владимиров.

По состоянию на утро 10 мая 2020 года в регионе диагностировано 1050 случаев заражения коронавирусной инфекицей. 38 ставропольцев заболели за последние 24 часа. При этом порядка 8% инфицированных — дети. Под наблюдением врачей находится 80 несовершеннолетних.

Кроме того, сообщается, что COVID-19 унёс жизни 20 ставропольцев. 19 человек находятся в тяжёлом состоянии в реанимации. Ещё 70 человек в состоянии средней степени тяжести.

Если говорить о распределении заболевших по муниципалитетам, то на первом месте ожидаемо окажется краевая столица. В Ставрополе насчитывается 153 случая инфицирования коронавирусом. Вторую строчку занимает Кочубеевский район — 123 случая. Замыкает тройку Невинномысск — инфицирован 91 человек.

Далее по убыванию числа больных COVID-19 список территорий Ставрополья следующий:

Пятигорск — 88

Нефтекумскии район — 52

Георгиевскии горокруг — 40

Буденновскии район — 39

Новоселицкии район — 37

Железноводск — 35

Благодарненскии городской округ — 28

Левокумскии район — 27

Кисловодск — 21

Советскии городской округ — 21

Андроповскии район — 21

Александровскии район — 19

Предгорныи район — 18

Степновскии район — 16

Ессентуки — 16

Минераловодскии горокруг — 13

Шпаковскии район — 13

Арзгирскии район — 12

Кировскии район — 12

Новоалександровскии горокруг — 4

Курскии район — 10

Петровскии район — 7

Ипатовскии район — 7

Туркменскии район — 6

Красногвардеи скии район — 4

Изобильненскии горокруг — 4

Лермонтов — 2

Апанасенковскии район — 2

Грачевскии район — 1

Труновскии район — 1

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ИСТОЧНИК KP.RU

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