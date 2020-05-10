Коронавирус в Нальчике, последние новости на 10 мая 2020: число зараженных достигло 1245 человек

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 10 мая 2020: очаги коронавируса выявлены в госпиталях, большое количество медиков заражено COVID-19. Число больных также продолжает расти. Подробности сообщает региональный Минздрав.

Бизнес без помощи, коварство болезни и 9 Мая в самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

По данным на утро 10 мая в КБР зафиксировано 1245 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Плюс 77 заражённых за сутки. Отметим, что за последние десять дней в регионе зафиксирована серьёзная вспышка заболеваемости. В антирейтинге по СКФО Кабардино-Балкария уже обошла Ставропольский край и Ингушетию, оказавшись на третьем месте.

Позитивные тенденции также есть — число летальных исходов почти не растёт. Лишь 3 пациента скончались от коронавируса. 199 человека выписаны из больниц в связи с полным выздоровлением.

О заражениях медиков отчитался лично министр здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики Рустам Калибатов. По его словам, 4 реаниматолога Госпиталя опасных инфекций заражены COVID-19. Они подхватили вирус во время работы в «красной зоне». Кроме того, коронавирус подтверждён ещё к 10 врачей, 26 сотрудников среднего медперсонала и 14 — младшего. 211 медиков, контактировавших с заражёнными отправили на 14-дневный домашний карантин. С пациентами работают резервные бригады.

Сообщается, что выявлен «нулевой» пациент — им оказался житель Чегемского района республики. Отметим, что при его госпитализации также заразилось два врача «Скорой».

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