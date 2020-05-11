2020-05-10T20:01:37+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 11 мая 2020: бесконтрольное распространение COVID-19 беспокоит Минздрав России

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 11 мая 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН
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В регионе действует режим самоизоляцииВ регионе действует режим самоизоляцииФото: Андрей АБРАМОВ
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 10 мая 2020: мы собрали для вас последние данные по эпидситуации в регионе. Количество заболевших, новые случаи заражения, тенденции распространения коронавиурса на территории республики.

Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане на утро 10 мая 2020 года не может не вызывать беспокойств. Республика входит в пятёрку антилидеров по количеству инфицированных COVID-19. В республике 2653 человек больны коронавирусом, за последние сутки эта цифра выросла ещё на 93 человека.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что от двусторонней внебольничной пневмонии в медико-санитарной части МВД Дагестана на 53-м году жизни скончался заместитель начальника следственного отдела ОМВД России по Хасавюрту Темирбий Сайгидаев.

Сообщается, что за последние 15 дней это уже пятый полицейский, который умирает от двусторонней внебольничной пневмонии.

У подполковника юстиции остались жена и трое детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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