Коронавирус в Нальчике, последние новости на 12 мая 2020: врачей оставили без обещанных выплат

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 12 мая 2020: в городе 418 случаев заражения (+40 за сутки). Всего больных в республике 1325 (+80 за сутки). Выздоровевших – 223 (за сутки +24). Умерших – 4.

Коронавирусная инфекция распространилась на 92 населенных пункта.

Карта распространения коронавируса в республике

Дома под медицинским наблюдением остаются свыше 2 тысяч жителей КБР, имевших контакты с зараженными людьми.

Госпитализированы 290 инфицированных COVID-19. Дома на амбулаторном лечении находятся 262 больных, из них 35 – дети. Бессимптомно болезнь переносят – 546, в их числе 119 детей. Изолированы 18 человек.

В числе последних новостей о коронавирусе в Нальчике, проверка в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и ИБ, где развернут госпиталь для пациентов с коронавирусом.

- В марте-апреле около 22 миллионов рублеи было направлено на стимулирующие выплаты, однако сотрудники центра пожаловались на нарушения, допущенные в учреждении, - заявили в министерстве. - Предварительныи анализ начислении показал, что выплаты произведены не в полном объеме, так как месячныи размер выплат устанавливается за фактически отработанное время с момента оказания медицинскои помощи.

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