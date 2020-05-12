2020-05-11T16:22:59+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 12 мая 2020: рассказываем о числе больных в городе и крае

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ставрополе на 12 мая 2020 года
Евгения СОКОРЕВА
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В край возвращаются из-за рубежаВ край возвращаются из-за рубежаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 12 мая 2020: число заболевших COVID-19 на территории города выросло до 166, в том числе 38 уже выздоровевших жителей. Всего в крае диагноз новой коронавирусной инфекции поставили в 1084 случаях, в том числе у 87 детей. Выписаны в регионе за все время – 301 человек. Скончались – 20.

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- Болезнь протекает тяжело у 20 пациентов, зараженных COVID-19, 12 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 64 человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно, - комментируют в Минздраве края.

Под медицинским наблюдением – 4526 человек: 308 – в стационаре, 4227 – на дому. Как уточнили в Роспотребнадзоре СК, за минувшие сутки из-за рубежа вернулись 27 человек.

- Информация о них передана в медорганизации края по месту проживания и регистрации для организации медицинского наблюдения, - сказали в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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