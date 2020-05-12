Когда закончится самоизоляция в Ставрополе: «Комсомолка» рассказывает том, как жители города и края будут выходить с карантина. По словам главы региона Владимира Владимирова, пока обстановка остаётся напряжённой.

— В настоящее время динамика заболеваемости COVID-19 на Ставрополье не дает оснований для отмены ограничений. Их основной перечень не будет меняться, минимум, на неделю, — подчеркнул Владимир Владимиров.

Таким образом, согласно постановлению губернатора Ставрополя, режим нерабочих дней продлён до 18 мая. Вероятнее всего, с понедельника регион начнёт выходить из режима самоизоляции: в крае будет введён обязательный масочный режим, откроется часть торговых точек, будет разрешено выходить на улицу с детьми и заниматься спортом. Однако пока это лишь предположение, не подкрепленное официальными документами.

Напомним, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в России выход из самоизоляции будет осуществляться в три этапа. На первом откроются небольшие непродовольственные торговые точки, позволяющие держать социальную дистанцию: магазины обуви и одежды, ателье и дома быта. Кроме того, гражданам будет разрешено выходить на прогулку с детьми и заниматься спортом на улице.

На втором этапе жителям разрешат гулять с членами семьи, откроются более крупные магазины и учебные заведения. И, наконец, на третьем откроются парки и другие места массового скопления людей, разрешат проведение массовых мероприятий. Но только при условии соблюдения социальной дистанции.

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