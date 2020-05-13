2020-05-12T23:16:27+03:00
Общество

Выход из режима самоизоляции в Дагестане: когда закончатся нерабочие дни

«Комсомолка» рассказывает, как будет проходить выход из режима самоизоляции и когда он закончится
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Когда закончится режим самоизоляции в Дагестане? Как будет проходить выход из режима самоизоляции? И насколько необходимо сейчас принимать меры для этого? «Комсомолка» попыталась найти ответы на эти самые актуальные для жителей республики вопросы.

По словам главы региона Владимира Васильева, на данный момент эпидситуация в регионе оставляет желать лучшего. Поэтому думать о выходе из самоизоляции крайне преждевременно, несмотря на то, что такие меры принимаются в части регионов России.

— Те ограничения и требования, которые в последнее время соблюдались, дали результат. Мы ещё не добились улучшения, но наблюдаем стабилизацию. На последнем селекторном совещании главный врач Роспотребнадзора внёс мне представление о том, что нельзя отменять этот режим [самоизоляции]. Слишком высока угроза дальнейшего осложнения ситуации, — заявил Владимир Васильев.

По словам политика, данные по распространению коронавирусной инфекции в Дагестане точны. И никаких оснований полагать, что жертвы вирусной пневмонии за последнее время были заражены COVID-19 нет. По словам политика, от пневмонии за последнее время в регионе скончался 481 человек.

Напомним, что выход из режима самоизоляции по предложению федерального Роспотребнадзора должен проходить в три этапа. На первом людям вернут возможность гулять с детьми, заниматься спортом на улице. Будут открыты мелкие непродовольственные торговые точки. На втором откроются более крупные магазины и предприятия, возобновят работу образовательные учреждения. И лишь на третьем будут разрешено проведение массовых мероприятий и прогулки в любое время. При этом на всех этапах обязательным требованием будет соблюдение социальной дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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