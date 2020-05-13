2020-05-13T05:27:00+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 13 мая 2020: почти три тысячи человек заражены COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 13 мая 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 13 мая 2020: мы собрали для вас последние данные по эпидситуации в регионе. Количество заболевших, новые случаи заражения, тенденции распространения коронавиурса на территории республики.

На утро 13 мая коронавирусом в Дагестане заражены 2888 человек. За последние сутки эта цифра выросла на 116 пациентов. Отметим, что темпы прироста числа заражённых снизились — в начале мая в регионе в среднем прибавлялось по 150 больных.

Серьёзно увеличились темпы прироста числа выздоровевших. Из больниц уже выписано 1008 человек. Это плюс 116 случаев выздоровления за последние 24 часа. К несчастью, есть и летальные исходы. Три человека скончались за сутки. 23 за весь период.

Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что за последнее время в республике 481 человек скончался от вирусной пневмонии. Отвечая на вопросы жителей, политик отметил, что эти случаи не связаны с коронавирусной инфекцией. По сравнению с апрелем прошлого года число заболеваний пневмонией выросло на 31%.

Регион продолжает вызывать серьёзные опасения у федерального Минздрава. Его специалисты вместе с экспертами Роспотребнадзора работают над стабилизацией ситуации в республике. Из-за «культурных особенностей, устоев и традиций» жители региона долгое время пренебрегали самоизоляцией. В результате Дагестан удерживает пятое место в стране по числу заражений COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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