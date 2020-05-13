Коронавирус в Нальчике, последние новости на 13 мая 2020: врачи приняли роды пациентки с COVID-19

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 13 мая 2020: в числе инфицированных жителей республики 20 беременных женщин. Болезнь они переносят бессимптомно или в легкой форме.

В Минздраве КБР уточнили, что все готовящиеся стать мамами пациентки с подтвержденным статусом COVID-19 госпитализируются в роддом Центральной районной больницы Прохладненской клинической больницы или отправляются на амбулаторное лечение – в зависимости от состояния здоровья. Роженицы, у которых же только подозрение на COVID-19, отправляются в роддом Межрайонной многопрофильной больницы, где ранее приняли первые роды у пациентки с коронавирусом. Для медиков это было испытание, ведь работать приходилось в защитных костюмах, очках и респираторах.

- 29 марта одна из женщин была госпитализирована в ММБ, родила мальчика весом 3700 грамм. После рождения ребенка поместили в отдельный бокс на 14 дней, мама через несколько днеи получила отрицательные результаты тестов и была выписана домой. После двухнедельного карантина выписан и малыш, который оказался совершенно здоров. Новорожденного забрал папа, - рассказали в министерстве.

Накануне произошел второй такой случай. Путем кесарева сечения на свет появилась девочка весом 3,3 кг. Новорожденная находится в отдельном боксе и вместе с мамой проходит обследование на COVID-19. Обе чувствуют себя хорошо.

В числе последних новостей о коронавирусе в Нальчике и КБР рост заболеваемости.

По данным оперативного штаба КБР по борьбе с коронавирусом, инфекция продолжает распространяться. Уже 1475 пациентов (+74 за сутки) с подтвержденным COVID-19 выявлен в 95 населенных пунктах. Выздоровевших – 285 (+24). Умерших – 7 (+1).

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