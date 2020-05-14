2020-05-13T21:04:12+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 14 мая 2020: в крае растет число умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 14 мая 2020 года
Ася АСРЯН
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В регионе до 17 мая введен режим обязательной самоизоляцииВ регионе до 17 мая введен режим обязательной самоизоляцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 14 мая 2020: в регионе зафиксировано 1176 случаев заболевания коронавирусом.

За сутки диагноз выявили ещё у 51 пациента. На данный момент врачи оценивают состояние 20 пациентов, как тяжёлое. 69 человек находятся в состоянии средней степени тяжести.

На Ставрополье начали внедрять новую технологию компьютерной томограммы лёгких. Она позволит выявлять у пациентов COVID-19 и с высокой точностью определять вызванные коронавирусом изменения.

Соглашение о сотрудничестве в части генетического тестирования подписали 13 мая руководители одного из крупнейших российских банков и минераловодской медицинской компании.

Используемая модель также будет применяться в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний.

Напоминаем, что в Ставропольском крае до 17 мая действует режим обязательной самоизоляции. А с 18 мая вводят масочный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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