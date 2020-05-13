На Ставрополье постояльцев психоневрологического интерната перевезли в больницу
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что медики психоневрологического интерната со слезами на глазах рассказали, что 26 апреля учреждение закрыли на карантин из-за выявленных заражений коронавирусом.
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Позже инцидент прокомментировал губернатор Ставрополья.
Фото: Инстаграм vladimir_antonencko
Вечером 13 мая глава Новоселицкого района сообщил, что была организована перевозка всех постояльцев психоневрологического интерната в количестве 27 человек в медицинское учреждение поселка городского типа Солнечнодольск.
6 человек персонала интерната остались на территории учреждения. В котором, была проведена полная дезинфекция здания и прилегающей территории.
Работаем на износ. Медики новоселицкого псих интерната бьют тревогу.
Все эти 6 человек не имеют никаких симптомов заболевания. Но для своей же безопасности и безопасности своих семей они будут две недели находиться на карантине.
После чего у них возьмут пробы на COVID-19 и при получении отрицательных результатов, их отправят по домам.
Все проживающие и сотрудники Новоселицкого психоневрологического интерната находятся под постоянным медицинским наблюдением. Министерство труда и социальной защиты населения Ставрополья ежедневно следит за состоянием здоровья своих подопечных. Об этом сообщил глава Минтруда Ставрополья Иван Ульянченко.
В период изоляции работники учреждения были обеспечены всеми необходимыми лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты, а также бесплатным горячим питанием.
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ИСТОЧНИК KP.RU