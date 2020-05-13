На Ставрополье постояльцев психоневрологического интерната перевезли в больницу

13 Май 2020 2020-05-13T18:15:17+03:00

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что медики психоневрологического интерната со слезами на глазах рассказали, что 26 апреля учреждение закрыли на карантин из-за выявленных заражений коронавирусом.

Скандал в закрытом на карантин интернате и возможные послабления на Ставрополье: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

Позже инцидент прокомментировал губернатор Ставрополья.

Фото: Инстаграм vladimir_antonencko

Вечером 13 мая глава Новоселицкого района сообщил, что была организована перевозка всех постояльцев психоневрологического интерната в количестве 27 человек в медицинское учреждение поселка городского типа Солнечнодольск.

6 человек персонала интерната остались на территории учреждения. В котором, была проведена полная дезинфекция здания и прилегающей территории.

Работаем на износ. Медики новоселицкого псих интерната бьют тревогу.

Все эти 6 человек не имеют никаких симптомов заболевания. Но для своей же безопасности и безопасности своих семей они будут две недели находиться на карантине.

После чего у них возьмут пробы на COVID-19 и при получении отрицательных результатов, их отправят по домам.

Все проживающие и сотрудники Новоселицкого психоневрологического интерната находятся под постоянным медицинским наблюдением. Министерство труда и социальной защиты населения Ставрополья ежедневно следит за состоянием здоровья своих подопечных. Об этом сообщил глава Минтруда Ставрополья Иван Ульянченко.

В период изоляции работники учреждения были обеспечены всеми необходимыми лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты, а также бесплатным горячим питанием.

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ИСТОЧНИК KP.RU