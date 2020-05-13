2020-05-13T10:17:10+03:00
Общество

«Работаем на износ»: губернатор Ставрополья прокомментировал инцидент в Новоселицком психоневрологическом интернате

Глава региона сообщил, что поручил провести служебное расследование
Ася АСРЯН
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Медики со слезами на глазах рассказали, что 26 апреля отделение интерната закрыли на карантин из-за выявленных заражений коронавирусомМедики со слезами на глазах рассказали, что 26 апреля отделение интерната закрыли на карантин из-за выявленных заражений коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Накануне в соцсетях появилось видеообращение от работников психоневрологического интерната.

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Медики со слезами на глазах рассказали, что 26 апреля отделение интерната закрыли на карантин из-за выявленных заражений коронавирусом.

- У нас работают здесь две смены. Из двух смен здесь осталось семь человек. Мы здесь все работаем на износ, мы спим по полтора часа в сутки. Мы просто физически не в состоянии охватывать всю ту часть работы, которую от нас требуют, - жалуются медработники, выстроившись перед учреждением.

Всем им пришлось оставить семьи и почти круглосуточно работать, как признаются, «на износ». Сотрудники интерната объясняют, что среди работников был подтверждённый случай коронавируса.

26 апреля у нескольких людей проявились симптомы инфекции. Спустя 2 дня медики подписали соглашение уйти на самоизоляцию с сохранением должностных обязанностей до 11 мая. После этого, по их словам, с ними перестали выходить на связь. При этом территорию запретили покидать территорию медучреждения.

13 мая губернатор Ставрополья написал, что «тревогу вызывает ситуация, в которой оказались коллектив и пациенты Новоселицкого психоневрологического интерната в селе Чернолесском».

Работаем на износ. Медики новоселицкого псих интерната бьют тревогу.

- Напомню, в Чернолесском находится подразделение того самого учреждения, которое было переведено на карантин в связи с появлением коронавирусного очага на его территории. Те, кто там трудится, уже не первую неделю находятся на рабочих местах. Они оказывают профессиональную помощь своим пациентам в очень непростых условиях, практически военных. При этом, судя по обращениям, сами не получают ни должного внимания от своего непосредственного руководства, ни помощи. Это недопустимо, - считает Владимир Владимиров.

Глава региона сообщил, что берет эту ситуацию на контроль. По его поручению глава Новоселицкого района уже встретился с сотрудниками интерната. Уже составлен план по урегулированию проблемы.

- Я дал поручение провести служебное расследование. Действия тех, кто позволяет себе забывать о людях, бросать их - должны получить адекватную оценку и реакцию, - считает губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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