На Ставрополье количество заболевших коронавирусом достигло 1176 человек

13 Май 2020 2020-05-13T08:12:39+03:00

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За всё время на Ставрополье зарегистрировано 1176 случаев заболевания коронавирусом. Об этом 13 мая сообщил губернатор региона. На данный момент врачи оценивают состояние 20 пациентов, как тяжёлое.

69 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. За весь период Напомним, что 21 человек умерли от коронавируса.

По словам Владимирова, ситуация с инфекцией в нашем регионе остаётся непростой, но, вместе с тем, стабильной. Нет новых очагов инфекции. Растёт количество проводимых тестов.

Губернатор Ставрополья сообщил об изменениях режима ограничений по коронавирусу.

- Любая безответственность, пренебрежение к требованиям медиков, Роспотребнадзора могут обернуться новой вспышкой инфекции. Уверен, никто этого не хочет. Наоборот, всем нам как можно скорее нужно вернуться к нормальной жизни. Будем делать для этого всё, что от нас зависит, - обратился Владимир Владимиров к жителям края.

ИСТОЧНИК KP.RU