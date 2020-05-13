На Ставрополье количество заболевших коронавирусом достигло 1176 человек
За всё время на Ставрополье зарегистрировано 1176 случаев заболевания коронавирусом. Об этом 13 мая сообщил губернатор региона. На данный момент врачи оценивают состояние 20 пациентов, как тяжёлое.
69 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. За весь период Напомним, что 21 человек умерли от коронавируса.
По словам Владимирова, ситуация с инфекцией в нашем регионе остаётся непростой, но, вместе с тем, стабильной. Нет новых очагов инфекции. Растёт количество проводимых тестов.
Губернатор Ставрополья сообщил об изменениях режима ограничений по коронавирусу.
- Любая безответственность, пренебрежение к требованиям медиков, Роспотребнадзора могут обернуться новой вспышкой инфекции. Уверен, никто этого не хочет. Наоборот, всем нам как можно скорее нужно вернуться к нормальной жизни. Будем делать для этого всё, что от нас зависит, - обратился Владимир Владимиров к жителям края.
ИСТОЧНИК KP.RU