2020-05-13T08:12:01+03:00
Общество

На Ставрополье еще у 51 человека выявили коронавирус

За всё время в крае зарегистрировано 1176 случаев заболевания
Ася АСРЯН
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Утром 13 мая губернатор Ставрополья сообщил, что ещё у 51 человека подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

За всё время в крае зарегистрировано 1176 случаев заболевания. На данный момент состояние 20 пациентов оценивается как тяжёлое.

69 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. За весь период 380 пациентов выздоровели. 21 человек умерли от коронавируса.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья 12 мая сообщил об изменениях режима ограничений по COVID - 19 в крае. Владимир Владимиров отметил, что ситуация с коронавирусом в нашем регионе остаётся непростой, но, вместе с тем, стабильной.

Губернатор Ставрополья сообщил об изменениях режима ограничений по коронавирусу.

При этом он сообщил, что динамика заболеваемости, в целом, постепенно снижается.

Нет новых очагов инфекции. Растёт количество проводимых тестов. Это даёт возможность вводить некоторые послабления действующих ограничений. В первую очередь, они направлены на то, чтобы дать возможность людям работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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