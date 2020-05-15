2020-05-14T19:52:55+03:00
Общество

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 15 мая 2020: где больше всего больных в КБР

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Нальчике на 15 мая 2020 года
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Заразу нашли в 98 населенных пунктахЗаразу нашли в 98 населенных пунктахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 15 мая 2020: в городе 499 больных (+23 за сутки).

Инфекция продолжает распространяться. Всего в КБР 1548 пациентов с подтвержденным COVID-19. Заразу нашли в 98 населенных пунктах.

В Баксанском районе по числу инфицированных лидирует город Баксан (38 человек), села Заюково (32) и Исламей (27).

Зольский район: села Каменномостское (14), Камлюково (12) и Малка (11).

Прохладненский район: город Прохладный (36), села Карагач (21) и Советское (10).

Терский район: город Терек (32), села Плановское (32) и Дейское (17).

Урванский район: город Нарткала (41), села Псыгансу (33) и Старый Черек (12).

Чегемский район: город Чегем (67), села Чегем-2 (43) и Шалушка (42).

Черекский район: поселок Кашхатау (18), села Жемтала (8) и Аушигер (7).

Эльбрусский район: город Тырныауз (14), села Кенделен (11) и Эльбрус (3).

Из общего числа выявленных больных на лечении 1231 человек. Выздоровевших - 310, скончавшихся семеро.

"КП" следит за последними новостями о коронавирусе в Нальчике и КБР.

Самоубийство, госпитализация и восстановление ставропольских курортов: коронавирус на Северном Кавказе

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Из восьми кандидатов на пост главы Пятигорска остались только трое
Рамзан Кадыров согласился молиться вместе с Папой Римским против коронавируса
В Пятигорске власти раздали первую партию молочных наборов
«ЕвроХим» передал Невинномысску 20 тонн дезинфицирующих средств
Автодилер в Минводах представит принципиально новый SKODA RAPID
На Ставрополье промышленники придумали защиту от саранчи
В Москве отказались продлевать арест скандального юриста из Дагестана
В Ставрополе накажут пару, справившую нужду во дворе церкви
В Пятигорске за пост мэра города поборются три кандидата
На Ставрополье ЕГЭ будут сдавать только поступающие в вузы выпускники
В Северной Осетии рушится новый мост за полмиллиарда рублей
На Ставрополье еще 72 человека заразились коронавирусом
На Ставрополье возвращают застрявших за рубежом земляков