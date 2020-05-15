Коронавирус в Нальчике, последние новости на 15 мая 2020: где больше всего больных в КБР
Коронавирус в Нальчике, последние новости на 15 мая 2020: в городе 499 больных (+23 за сутки).
Инфекция продолжает распространяться. Всего в КБР 1548 пациентов с подтвержденным COVID-19. Заразу нашли в 98 населенных пунктах.
В Баксанском районе по числу инфицированных лидирует город Баксан (38 человек), села Заюково (32) и Исламей (27).
Зольский район: села Каменномостское (14), Камлюково (12) и Малка (11).
Прохладненский район: город Прохладный (36), села Карагач (21) и Советское (10).
Терский район: город Терек (32), села Плановское (32) и Дейское (17).
Урванский район: город Нарткала (41), села Псыгансу (33) и Старый Черек (12).
Чегемский район: город Чегем (67), села Чегем-2 (43) и Шалушка (42).
Черекский район: поселок Кашхатау (18), села Жемтала (8) и Аушигер (7).
Эльбрусский район: город Тырныауз (14), села Кенделен (11) и Эльбрус (3).
Из общего числа выявленных больных на лечении 1231 человек. Выздоровевших - 310, скончавшихся семеро.
"КП" следит за последними новостями о коронавирусе в Нальчике и КБР.
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ИСТОЧНИК KP.RU