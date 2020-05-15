Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 15 мая 2020: число умерших достигло 23

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 15 мая 2020: в регионе зафиксировано 1248 случаев заболевания коронавирусом.

За сутки скончались еще два человека с подтвержденным диагнозом.Так, в регионе на данный момент зафиксировано 23 смерти от коронавирусной инфекции.

Тем временем, в наш край за последние дни из-за границы удалось вернуть 75 ставропольцев. Всех их доставили к месту проживания.

Также земляков уведомили о необходимости соблюдения 14-дневной самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщает министр дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Евгений Штепа.

В регионе продолжают оказывать помощь ставропольцам, которые застряли за рубежом из-за коронавирусной инфекции.

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