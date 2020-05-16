Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 16 мая 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: составили список городов и сел с наибольшим числом заболевших. Последняя информация о месте и числе заболевших COVID-19 на 16 мая:
Ставрополь – 177
Невинномысск – 117
Пятигорск – 113
Кочубеевское – 78
Чернолесское (Новоселицкий район) – 43
Иноземцево – 38
Кисловодск – 33
Ессентуки – 28
Барсуковская (Кочубеевский район) – 25
Нефтекумск – 24
Левокумское – 22
Буденновск – 21
Зеленокумск – 20
Казьминское (Кочубеевский район) – 20
Георгиевск – 17
Казьминское (Кочубеевский район) – 17
Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 16
Ивановское (Кочубеевский район) – 15
Арзгир – 15
Михайловск – 14
Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 14
Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 13
Благодарный – 12
Грушевское (Александровский район) – 11
Иргаклы (Степновский район) – 11
Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 10
Свободы (горокруг Пятигорск) – 10
Минеральные воды – 12
Зольская (Кировский горокруг) – 12
Архангельское (Буденновский район) – 9
Урожайное (Левокумский район) – 9
Степное (Степновский район) – 9
Заветное (Кочубеевский район) – 8
Каясула (Нефтекумский горокруг) – 8
Долиновка (Новоселицкий район) – 8
Соломенское (Степновский район) – 8
Комсомолец (Кировский горокруг) – 7
Как рассказал губернатор Владимир Владимиров, всего в регионе 1308 случаев заражения COVID-19. В том числе 462 - закончившихся выздоровлением пациента и 26 - гибелью.
Кстати, по информации местного Роспотребнадзора, на Ставрополье за последние сутки из-за рубежа вернулись 16 человек.
- Информация о них передана в медорганизации края по месту проживания и регистрации для организации медицинского наблюдения. Количество лиц, находящихся под медицинским наблюдением на территории края – 4636, - уточнили в краевом управлении федеральной службы.
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ИСТОЧНИК KP.RU