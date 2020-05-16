Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 16 мая 2020 года

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: составили список городов и сел с наибольшим числом заболевших. Последняя информация о месте и числе заболевших COVID-19 на 16 мая:

Ставрополь – 177

Невинномысск – 117

Пятигорск – 113

Кочубеевское – 78

Чернолесское (Новоселицкий район) – 43

Иноземцево – 38

Кисловодск – 33

Ессентуки – 28

Барсуковская (Кочубеевский район) – 25

Нефтекумск – 24

Левокумское – 22

Буденновск – 21

Зеленокумск – 20

Казьминское (Кочубеевский район) – 20

Георгиевск – 17

Казьминское (Кочубеевский район) – 17

Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 16

Ивановское (Кочубеевский район) – 15

Арзгир – 15

Михайловск – 14

Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 14

Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 13

Благодарный – 12

Грушевское (Александровский район) – 11

Иргаклы (Степновский район) – 11

Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 10

Свободы (горокруг Пятигорск) – 10

Минеральные воды – 12

Зольская (Кировский горокруг) – 12

Архангельское (Буденновский район) – 9

Урожайное (Левокумский район) – 9

Степное (Степновский район) – 9

Заветное (Кочубеевский район) – 8

Каясула (Нефтекумский горокруг) – 8

Долиновка (Новоселицкий район) – 8

Соломенское (Степновский район) – 8

Комсомолец (Кировский горокруг) – 7

Как рассказал губернатор Владимир Владимиров, всего в регионе 1308 случаев заражения COVID-19. В том числе 462 - закончившихся выздоровлением пациента и 26 - гибелью.

Кстати, по информации местного Роспотребнадзора, на Ставрополье за последние сутки из-за рубежа вернулись 16 человек.

- Информация о них передана в медорганизации края по месту проживания и регистрации для организации медицинского наблюдения. Количество лиц, находящихся под медицинским наблюдением на территории края – 4636, - уточнили в краевом управлении федеральной службы.

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