Где в КБР обнаружен коронавирус: публикуем список городов и районов на 16 мая 2020
Где в КБР обнаружен коронавирус: заболевших нашли еще в двух населенных пунктах. Таким образом, на 100 территориях республики обнаружен COVID-19. По информации местного Минздрава, лидирует по числу больных Нальчик, где за минувшие сутки прибавилось 16 инфицированных до 515 человек с подтвержденным диагнозом. В Кенже 31 человек с коронавирусом. В Хасанья - 16. Адиюх - 3. Белая речка - 11.
Подробнее о том, где в КБР онаружен коронавирус, представим в разрезе районов.
Баксанский район:
Баксан-42 (+4)
с. Дыгулыбгей - 16
с. Атажукино - 4 (+2)
с. Баксанёнок - 7
с. Верхний Куркужин -11
с. Жанхотеко - 3
с. Заюково - 37 (+5)
с. Исламей - 30 (+3)
с. Кишпек - 20 (+9)
с. Куба-7
с. Куба-Таба - 6 (+1)
с. Нижний Куркужин - 22 (+3)
с. Псыхурей - 2
Зольский район:
пос. Залукокоаже - 6 (+1)
с. Каменномостское - 15 (+1)
с. Камлюково - 13 (+1)
с. Малка - 12 (+1)
с. Сармаково - 9
с. Октябрьское - 1
с. Светловодское - 6
с. Совхозное - 1
с. Шордаково - 1
с. Кичмалка - 1
с. Зольское - 2 (+2)
с. Приречное - 1(+1)
Прохладненский район:
г. Прохладный - 36
с. Алтуд - 6
с. Карагач - 21
с. Заречное - 4
с. Малакановское - 3
с. Прималкинское - 4
с. Пролетарское - 3
с. Псыншоко - 2
с.Советское - 10
ст.Екатериноградская - 5
ст.Солдатская - 2
Терский район:
г. Терек - 32
с. Арик - 5
с. Белоглинское - 4
с. Верхний Акбаш - 7
с. Нижний Акбаш - 5
с. Верхний Курп - 1
с. Дейское - 17
с. Джулат - 3
с. Красноармейское - 1
с. Ново-Хамидие - 3
с. Плановское - 32
с. Тамбовское - 4
с. Терекское - 4
с. Хамидие - 2
с. Урожайное - 1
с.Опытное - 1
Урванский район:
г. Нарткала - 41
с. Герменчик - 7
с. Кахун - 8
с. Нижний Черек - 5 (+1)
с. Псыгансу - 33
с. Псыкод - 1
с. Старый Черек - 12
с. Урвань - 8
с. Черная Речка - 7
с. Шитхала - 5
Чегемский район:
г. Чегем - 70 (+3)
с. Чегем-2 - 43
с. Лечинкай - 19
с. Нартан - 26
с. Хушто-Сырт - 1
с. Шалушка - 42
с. Яникой - 18 (+8)
с. Каменка - 7
с. Нижний Чегем - 3
Лескенский район:
с. Анзорей - 6
с. Аргудан - 14
с. Второй Лескен - 3
с. Озрек - 4
с. Урух - 3
с. Хатуей - 5
Майский район:
г. Майский - 44 (+4)
с. Ново-Ивановское - 1
с. Октябрьское - 6
ст. Александровская - 4
ст. Котляревская - 7
х.Сарский - 3
Черекский район:
пос. Кашхатау - 18
с. Аушигер - 7
с. Бабугент - 2
с. Жемтала - 9 (+1)
с. Верхняя Жемтала - 4
с. Герпегеж - 1
с. Зарагиж - 1
Эльбрусский район:
г. Тырныауз - 14
с. Кенделен -12 (+1)
с. Эльбрус - 3
с. Нейтрино - 1
с. Терскол - 1
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ИСТОЧНИК KP.RU