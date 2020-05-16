Где в КБР обнаружен коронавирус: публикуем список городов и районов на 16 мая 2020

Где в КБР обнаружен коронавирус: заболевших нашли еще в двух населенных пунктах. Таким образом, на 100 территориях республики обнаружен COVID-19. По информации местного Минздрава, лидирует по числу больных Нальчик, где за минувшие сутки прибавилось 16 инфицированных до 515 человек с подтвержденным диагнозом. В Кенже 31 человек с коронавирусом. В Хасанья - 16. Адиюх - 3. Белая речка - 11.

Подробнее о том, где в КБР онаружен коронавирус, представим в разрезе районов.

Баксанский район:

Баксан-42 (+4)

с. Дыгулыбгей - 16

с. Атажукино - 4 (+2)

с. Баксанёнок - 7

с. Верхний Куркужин -11

с. Жанхотеко - 3

с. Заюково - 37 (+5)

с. Исламей - 30 (+3)

с. Кишпек - 20 (+9)

с. Куба-7

с. Куба-Таба - 6 (+1)

с. Нижний Куркужин - 22 (+3)

с. Псыхурей - 2

Зольский район:

пос. Залукокоаже - 6 (+1)

с. Каменномостское - 15 (+1)

с. Камлюково - 13 (+1)

с. Малка - 12 (+1)

с. Сармаково - 9

с. Октябрьское - 1

с. Светловодское - 6

с. Совхозное - 1

с. Шордаково - 1

с. Кичмалка - 1

с. Зольское - 2 (+2)

с. Приречное - 1(+1)

Прохладненский район:

г. Прохладный - 36

с. Алтуд - 6

с. Карагач - 21

с. Заречное - 4

с. Малакановское - 3

с. Прималкинское - 4

с. Пролетарское - 3

с. Псыншоко - 2

с.Советское - 10

ст.Екатериноградская - 5

ст.Солдатская - 2

Терский район:

г. Терек - 32

с. Арик - 5

с. Белоглинское - 4

с. Верхний Акбаш - 7

с. Нижний Акбаш - 5

с. Верхний Курп - 1

с. Дейское - 17

с. Джулат - 3

с. Красноармейское - 1

с. Ново-Хамидие - 3

с. Плановское - 32

с. Тамбовское - 4

с. Терекское - 4

с. Хамидие - 2

с. Урожайное - 1

с.Опытное - 1

Урванский район:

г. Нарткала - 41

с. Герменчик - 7

с. Кахун - 8

с. Нижний Черек - 5 (+1)

с. Псыгансу - 33

с. Псыкод - 1

с. Старый Черек - 12

с. Урвань - 8

с. Черная Речка - 7

с. Шитхала - 5

Чегемский район:

г. Чегем - 70 (+3)

с. Чегем-2 - 43

с. Лечинкай - 19

с. Нартан - 26

с. Хушто-Сырт - 1

с. Шалушка - 42

с. Яникой - 18 (+8)

с. Каменка - 7

с. Нижний Чегем - 3

Лескенский район:

с. Анзорей - 6

с. Аргудан - 14

с. Второй Лескен - 3

с. Озрек - 4

с. Урух - 3

с. Хатуей - 5

Майский район:

г. Майский - 44 (+4)

с. Ново-Ивановское - 1

с. Октябрьское - 6

ст. Александровская - 4

ст. Котляревская - 7

х.Сарский - 3

Черекский район:

пос. Кашхатау - 18

с. Аушигер - 7

с. Бабугент - 2

с. Жемтала - 9 (+1)

с. Верхняя Жемтала - 4

с. Герпегеж - 1

с. Зарагиж - 1

Эльбрусский район:

г. Тырныауз - 14

с. Кенделен -12 (+1)

с. Эльбрус - 3

с. Нейтрино - 1

с. Терскол - 1

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