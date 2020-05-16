Коронавирус во Владикавказе, последние новости на 16 мая 2020: переполненные госпитали и Вадим Чельдиев в списке экстремистов

Коронавирус в Владикавказе, последние новости на 16 апреля 2020: самый известный в республике COVID-диссидент Вадим Чельдиев попал в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Оперного певца, как идейного вдохновителя и организатора стихийного митинга во Владикавказе подозревают в призывах к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК), распространении заведомо ложной информации о коронавирусе (статья 207.1 УК) и нападении на силовика Центра «Э» при задержании (часть 1 статьи 318 УК).

В списке последних новостей о коронавирусе в Северной Осетии - переполненные госпитали республики. Как рассказала заместитель главврача Республиканской клинической больницы скорой помощи Алла Цкаева забиты стационары их госпиталя и Республиканской клинической больницы. Это при условии, что пациентов с легким течением пневмонии не госпитализируют. Цкаева заявила, что нет ни одной свободной койки для инфицированного COVID-19, а «аппаратов ИВЛ катастрофически не хватает».

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По данным Роспотребнадзора РСО-Алания, всего зарегистрировано 2016 (+ 73 за минувшие сутки) случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Уточняется, что 989 человек находятся на амбулаторном лечении, 110 - проходят лечение в больницах, 903 жителя выздоровели, а 14 человек скончались. Но по информации республиканского Минздрава, в больницах для пациентов с коронавирусом находятся 879 пациентов (+110 за сутки), из которых 110 подтверждены референс-центром.

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