Коронавирус в Дагестане, последние новости на 17 мая 2020: число смертей от пневмонии выросло до 657

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 17 мая 2020: актуальная информация об эпидемиологической ситуации в регионе. Количество заражений и выздоровлений, число летальных исходов и самые важные новости в материале «КП - Северный Кавказ».

По актуальной информации на утро 17 мая число заражённых коронавирусом в Республике Дагестан выросло до 3280 человек. За сутки COVID-19 выявлен у 88 пациентов. Отметим, что в последнее время темпы роста количества заболевших снизились примерно на треть.

А вот число выздоровлений показывает существенный прирост. За последние сутки выписаны 80 дагестанцев. Общее число переболевших коронавирусом составляет 1570 человек. Таким образом, по официальным данным, всего 1673 человека больны COVID-19 на данный момент.

Число смертей от коронавируса за последние сутки не увеличилось — 27 жителей. Однако по официальным данным за последнее время в регионе 657 человек скончались от вирусной пневмонии.

Отметим, что эпидемиологическая ситуация в регионе достаточно сложная. Речи о выходе из режима самоизоляции пока не идёт. В начале мая была выявлена острая нехватка медиков, средств индивидуальной защиты и лекарств для больных. Решением ситуации занимается федеральный Минздрав.

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