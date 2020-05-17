2020-05-17T04:39:10+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 17 мая 2020: число смертей от пневмонии выросло до 657

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 17 мая 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 17 мая 2020: актуальная информация об эпидемиологической ситуации в регионе. Количество заражений и выздоровлений, число летальных исходов и самые важные новости в материале «КП - Северный Кавказ».

По актуальной информации на утро 17 мая число заражённых коронавирусом в Республике Дагестан выросло до 3280 человек. За сутки COVID-19 выявлен у 88 пациентов. Отметим, что в последнее время темпы роста количества заболевших снизились примерно на треть.

А вот число выздоровлений показывает существенный прирост. За последние сутки выписаны 80 дагестанцев. Общее число переболевших коронавирусом составляет 1570 человек. Таким образом, по официальным данным, всего 1673 человека больны COVID-19 на данный момент.

Число смертей от коронавируса за последние сутки не увеличилось — 27 жителей. Однако по официальным данным за последнее время в регионе 657 человек скончались от вирусной пневмонии.

Отметим, что эпидемиологическая ситуация в регионе достаточно сложная. Речи о выходе из режима самоизоляции пока не идёт. В начале мая была выявлена острая нехватка медиков, средств индивидуальной защиты и лекарств для больных. Решением ситуации занимается федеральный Минздрав.

КСТАТИ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Добром за добро: Тони Фергюсон поддержал Хабиба Нурмагомедова в трудный момент
Прокуратура проверит сведения о невыплате президентской надбавки врачам в КЧР
На Ставрополье отложили открытие непродовольственных магазинов
Минздрав рассказал о правилах использования масок на Ставрополье
Грозы, град и шторм придут на Ставрополье на выходных
На Ставрополье три человека погибли в аварии со «Скорой»
На Ставрополье выросло число заражённых коронавирусом
В Ингушетии во время самоизоляции прошли массовые похороны
В КБР жителям разрешили прогулки, занятия спортом на воздухе и посещение парикмахерских
На Ставрополье продолжается выдача льготных ипотечных кредитов для жителей сёл
В Железноводске скончался второй пациент с коронавирусом
На Ставрополье провели больше 50 тысяч тестов на Covid-19
В Пятигорске власти расторгли контракт по «Поляне Песен»