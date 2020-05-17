Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 17 мая 2020: 121 ребёнок болен COVID-19

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 17 мая 2020: обновления по эпидемиологической ситуации в регионе. Число заражённых, выздоровевших, количество смертей и самые актуальные новости в статье «КП - Северный Кавказ».

По последней информации, представленной губернатором Владимиром Владимировым, число заражённых коронавирусом на Ставрполье выросло на 59 человек за сутки. Общее количество больных — 1367 человек. При этом отмечается, что в 121 случае заболели несовершеннолетние жители края.

Число летальных исходов, к счастью, не увеличилось. За весь период 26 человек скончались от коронавирусной инфекции. Однако растёт число жителей, находящихся в тяжёлом состоянии — 17 пациентов находятся в реанимации. Ещё 82 человека — среднетяжёлые.

Число переболевших коронавирусом также продолжает расти. Уже 486 ставропольцев выздоровели. 24 человека выписаны за последние 24 часа.

Несмотря на положительные тенденции, эпидситуация в регионе продолжает вызывать опасения. Поэтому губернатор Владимиров принял решение продлить действие режима самоизоляции до 24 мая. Кроме того, запланированное открытие небольших непродовольственных магазинов также отложено с 18 на 24 мая.

КСТАТИ

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