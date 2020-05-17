Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 17 мая 2020: прирост числа больных стабилизировался

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 17 мая 2020: по информации, представленной губернатором Владимировым, у 59 пациентов был подтверждён диагноз «коронавирусная инфекция». За весь период заразились 1367 человек.

Стоит отметить положительные тенденции в текущей ситуации: рост количества заражённых перестал ускоряться. Уже на протяжении нескольких недель в среднем за сутки на Ставрополье выявляется порядка 50 случаев COVID-19. Более того, растёт число выздоровевших. За последние сутки из больниц выписано 24 пациента. Общая цифра по этому показателю — 486 человек.

Последние случаи летальных исходов были зафиксированы 15 мая. Скончались сразу три человека. Общее количество погибших от коронавируса — 26 человек. Если говорить о региональном компоненте, здесь нерадостное лидерство удерживают Кочубеевский район и краевой центр — по 4 смерти.

Напомним, что по рекомендации главного санитарного врача края, режим самоизоляции в регионе продлён до 24 мая. Эпидситуация, несмотря на положительные тенденции, всё ещё требует максимально жёсткого соблюдения всех мер предосторожности.

КСТАТИ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).