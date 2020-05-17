Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 17 мая 2020 года

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: «Комсомолка» публикует список городов и районов с количеством выявленных случаев заболевания COVID-19.

Напомним, что на 17 мая 2020 в регионе выявлено 1367 случаев заражения. Суточный прирост составил 59 новых пациентов. За тот же промежуток 24 человека были выписаны в связи с полным выздоровлением.

Что же касается регионального компонента, уверенное лидерство по числу заболевших удерживает краевой центр — 177 жителей. На втором месте, с отставанием почти на треть, вырвался Пятигорск — 123 случая (+10 за сутки). Тройку замыкает Невинномысск — 122 случая (+5 за сутки). Полный список по числу заражений публикуем ниже:

Кочубеевское – 79 (+1)

Чернолесское (Новоселицкий район) – 48 (+5)

Иноземцево – 38

Кисловодск – 33

Ессентуки – 28

Левокумское – 26 (+4)

Барсуковская (Кочубеевский район) – 25

Нефтекумск – 25 (+1)

Буденновск – 21

Зеленокумск – 20

Казьминское (Кочубеевский район) – 20

Георгиевск – 20 (+3)

Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 18 (+2)

Казьминское (Кочубеевский район) – 17

Ивановское (Кочубеевский район) – 15

Арзгир – 15

Михайловск – 14

Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 14

Благодарный – 14 (+2)

Минеральные воды – 13 (+1)

Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 13

Зольская (Кировский горокруг) – 12

Грушевское (Александровский район) – 11

Иргаклы (Степновский район) – 11

Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 10

Свободы (горокруг Пятигорск) – 10

+ Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 11

Соломенское (Степновский район) – 9 (+1)

Архангельское (Буденновский район) – 9

Урожайное (Левокумский район) – 9

Степное (Степновский район) – 9

Заветное (Кочубеевский район) – 9 (+1)

Каясула (Нефтекумский горокруг) – 8

Долиновка (Новоселицкий район) – 8

Незлобная (Георгиевский горокруг) – 8

Комсомолец (Кировский горокруг) – 7

КСТАТИ

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