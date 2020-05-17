Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 17 мая 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: «Комсомолка» публикует список городов и районов с количеством выявленных случаев заболевания COVID-19.
Напомним, что на 17 мая 2020 в регионе выявлено 1367 случаев заражения. Суточный прирост составил 59 новых пациентов. За тот же промежуток 24 человека были выписаны в связи с полным выздоровлением.
Что же касается регионального компонента, уверенное лидерство по числу заболевших удерживает краевой центр — 177 жителей. На втором месте, с отставанием почти на треть, вырвался Пятигорск — 123 случая (+10 за сутки). Тройку замыкает Невинномысск — 122 случая (+5 за сутки). Полный список по числу заражений публикуем ниже:
Кочубеевское – 79 (+1)
Чернолесское (Новоселицкий район) – 48 (+5)
Иноземцево – 38
Кисловодск – 33
Ессентуки – 28
Левокумское – 26 (+4)
Барсуковская (Кочубеевский район) – 25
Нефтекумск – 25 (+1)
Буденновск – 21
Зеленокумск – 20
Казьминское (Кочубеевский район) – 20
Георгиевск – 20 (+3)
Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 18 (+2)
Казьминское (Кочубеевский район) – 17
Ивановское (Кочубеевский район) – 15
Арзгир – 15
Михайловск – 14
Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 14
Благодарный – 14 (+2)
Минеральные воды – 13 (+1)
Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 13
Зольская (Кировский горокруг) – 12
Грушевское (Александровский район) – 11
Иргаклы (Степновский район) – 11
Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 10
Свободы (горокруг Пятигорск) – 10
+ Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 11
Соломенское (Степновский район) – 9 (+1)
Архангельское (Буденновский район) – 9
Урожайное (Левокумский район) – 9
Степное (Степновский район) – 9
Заветное (Кочубеевский район) – 9 (+1)
Каясула (Нефтекумский горокруг) – 8
Долиновка (Новоселицкий район) – 8
Незлобная (Георгиевский горокруг) – 8
Комсомолец (Кировский горокруг) – 7
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ИСТОЧНИК KP.RU