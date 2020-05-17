2020-05-17T05:54:04+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 17 мая 2020: число выздоровевших превысило количество заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 17 мая 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 17 мая 2020: рассказываем о эпидситуации в регионе. Количество смертей, заражений и выздоровлений, а также распределение заболевших по районам республики — в материале «КП».

На утро 17 мая 2020 года коронавирусом в КЧР заражен 631 человек. За последние сутки этот показатель вырос на 17 пациентов. Отметим, что число выздоровлений впервые превысило количество заражений — 50 человек выписаны из больниц за сутки. Количество летальных исходов остаётся неизменным — 3 человека погибли от коронавируса в регионе.

Распространение COVID-19 в районах КЧР

Распространение COVID-19 в районах КЧР

Что касается распределения числа заражений по районам КЧР, здесь, ожидаемо, лидирует Черкесск. 329 человек заражены COVID-19 в региональной столице. Дальше следует Усть-Джегутинский район, где болезнь диагностирована у 91 человека. На третьей позиции Малокарачаевский район — 48 случаев заболевания.

Отметим, что республика остаётся на последней строчке в антирейтинге по числу заболевших в СКФО. Эпидситуацию в Карачаево-Черкесии можно назвать самой благоприятной на Северном Кавказе.

КСТАТИ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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