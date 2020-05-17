2020-05-17T06:04:23+03:00
Общество

Коронавирус во Владикавказе, последние новости на 17 мая 2020: больше половины заболевших COVID-19 уже выписаны

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владикавказе на 17 мая 2020 года
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус во Владикавказе, последние новости на 17 мая 2020: сообщаем свежую информацию о распространении COVID-19 в регионе, число заболевших, выздоровевших и количество летальных исходов.

По информации на утро 17 мая 2020 года коронавирусом в Северной Осетии заражено 2016 человек. По этому показателю, после стихийного митинга во Владикавказе, республика уверенно удерживает второе место в СКФО. Дневной прирост — плюс 73 случая заражения.

— На 17 мая в стационарах республики 883 пациента. Это плюс 80 за последние сутки. Остальные заражённые находятся на амбулаторном лечении. На домашней изоляции под медицинским наблюдением находятся ещё 890 человек, — сообщает республиканский Минздрав.

К счастью, число больных на данный момент существенно меньше — всего 983 человека. Это связано с большим количеством выздоровлений. За последние сутки выписано 115 пациентов. За весь период от коронавируса спасено 1018 человек.

Однако есть и неприятные новости. За последние сутки в регионе зафиксировано две смерти. Таким образом общее число летальных исходов выросло до 15.

КСТАТИ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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