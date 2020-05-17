2020-05-17T06:15:14+03:00
Общество

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 17 мая 2020: почти половина заражённых переносит COVID-19 бессимптомно

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Нальчике на 17 мая 2020 года
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Коронавирус в Нальчике, последние новости на 17 мая 2020: актуальная информация по эпидситуации. Рассказываем, что изменилось в регионе за последние 24 часа.

На утро 17 мая 2020 года коронавирусом в Кабардино-Балкарии заражено 1690 человек. Суточный прирост — плюс 71 подтверждённый случай COVID-19. Таким образом, республика продолжает удерживать третье место по количеству заражённых в Северо-Кавказском федеральном округе.

Существенный скачок числа заболевших пришёлся начало мая, поэтому процент выздоровевших в республике существенно ниже, чем в соседних регионах. За сутки всего 37 человек выписаны. Всего переболели коронавирусом 356 жителей КБР. Кроме того, зафиксировано 7 летальных исходов.

— По состоянию на утро 17 мая проведено 25 919 тестов на наличие коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением находится 2096 человек. В данный момент они проходят тестирование, КТ. С положительным диагнозом госпитализировано 364 человека. Остальные получают лечение амбулаторно, — сообщили в пресс-службе Минздрава КБР.

Отметим, что 619 заболевших переносят COVID-19 бессимптомно.

КСТАТИ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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