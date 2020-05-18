2020-05-17T20:38:46+03:00
Общество

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 18 мая 2020: больных более 1,7 тысяч

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Нальчике на 18 мая 2020 года
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Нальчике, последние новости на 18 мая 2020: свежая информация по эпидситуации в городе и республике. Сообщает последние данные о коронавирусе в регионе.

На утро 18 мая 2020 года коронавирусом в Кабардино-Балкарии заболели 1759 человек. За сутки врачи нашли 69 новых случаев заболевания COVID-19. Так, республика продолжает удерживать третье место по количеству заражённых в СКФО, уступая только Дагестану и Северной Осетии.

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Значительный скачок количества инфицированных случился в начале мая. Из-за этого процент выздоровевших в республике ниже, чем у соседей. За сутки выписали 51 человек. Всего переболели COVID-19 407 жителей КБР. Кроме того, зафиксировано семь смертей.

— По состоянию на утро 17 мая проведено 25 919 тестов на наличие коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением находится 2096 человек. В данный момент они проходят тестирование, КТ. С положительным диагнозом госпитализировано 364 человека. Остальные получают лечение амбулаторно, — сообщили в пресс-службе Минздрава КБР.

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Отметим, что 619 пациентов с коронавирусом переносят болезнь легко.

КСТАТИ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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