Коронавирус в Нальчике, последние новости на 18 мая 2020: больных более 1,7 тысяч

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 18 мая 2020: свежая информация по эпидситуации в городе и республике. Сообщает последние данные о коронавирусе в регионе.

На утро 18 мая 2020 года коронавирусом в Кабардино-Балкарии заболели 1759 человек. За сутки врачи нашли 69 новых случаев заболевания COVID-19. Так, республика продолжает удерживать третье место по количеству заражённых в СКФО, уступая только Дагестану и Северной Осетии.

Воспаление легких под маской простуды: как понять, что началась внебольничная пневмония 00:00 00:00

Значительный скачок количества инфицированных случился в начале мая. Из-за этого процент выздоровевших в республике ниже, чем у соседей. За сутки выписали 51 человек. Всего переболели COVID-19 407 жителей КБР. Кроме того, зафиксировано семь смертей.

— По состоянию на утро 17 мая проведено 25 919 тестов на наличие коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением находится 2096 человек. В данный момент они проходят тестирование, КТ. С положительным диагнозом госпитализировано 364 человека. Остальные получают лечение амбулаторно, — сообщили в пресс-службе Минздрава КБР.

Дыхание смерти: врачи-сомнологи выяснили, что связывает храп с COVID-19 00:00 00:00

Отметим, что 619 пациентов с коронавирусом переносят болезнь легко.

КСТАТИ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).