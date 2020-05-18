2020-05-17T17:01:19+03:00
Общество

Коронавирус во Владикавказе, последние новости на 18 мая 2020: зараженных больше 2 тысяч

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владикавказе на 18 мая 2020 года
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: "КП" Архив
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Коронавирус во Владикавказе, последние новости на 18 мая 2020: делимся актуальной информацией о распространении COVID-19 в регионе. Число заболевших, выздоровевших и количество летальных исходов - в материале "КП - Северный Кавказ".

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Согласно данным на утро 18 мая 2020 года коронавирусом в Северной Осетии заражены 2090 человек. После многотысячного митинга во Владикавказе регион держит второе место в СКФО. За день прибавилось 74 случая заражения.

— На 17 мая в стационарах республики 883 пациента. Это плюс 80 за последние сутки. Остальные заражённые находятся на амбулаторном лечении. На домашней изоляции под медицинским наблюдением находятся ещё 890 человек, — сообщает республиканский оперштаб.

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Число "активных" пациентов снижается - сейчас их 983 человека. Это связано с большим числом выздоровлений. За день выписали 23 выздоровевших пациента. За время борьбы от коронавируса спасли 1041 человека. Умерли два человека.

КСТАТИ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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