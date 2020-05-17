В Северной Осетии родился младенец с подтвержденным коронавирусом

В Северной Осетии родился первый младенец с подтвержденным коронавирусом. Инфицированной была его мать, а он оказался "контактным". Тем не менее, малышу ничего не угрожает, уверяет заведующий родильным отделением Правобережной центральной районной больницы Хасан Тагаев.

До этого четыре роженицы из Северной Осетии с COVID-19 родили своих детей, и ни у одного не было обнаружено заражение. Выходит, что это первый случай рождения с коронавирусом в Северной Осетии.

- Заражение было только у одного из пяти новорожденных. Тяжелых последствий для здоровья не было, все прошло в легкой форме, - сказал Тагаев в эфире местного телевидения.

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Почти половина рожениц больницы, где родился ребенок, тоже больнаФото: "КП" Архив

Женщину с ребенком отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Там их отправят на самоизоляцию, за их здоровьем будут наблюдать врачи. По словам Тагаева, половина рожениц родильного отделения Правобережной центральной районной больницы болеют коронавирусом.

Согласно данным на 18 мая, в Северной Осетии 2090 заболевших COVID-19, за сутки прибавилось 74 случая инфицирования. Врачам удалось спасти 1041 человека. 15 пациентов скончались.

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