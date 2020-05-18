Коронавирус в Дагестане, последние новости на 18 мая 2020: больше 40 медиков умерли от пневмонии

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 18 мая 2020: появились свежие данные об эпидобстановке в республике. Число заболевших и выздоровевших, количество смертей и самые важные новости - в материале «КП - Северный Кавказ».

По информации на утро 17 мая, обнародованной губернатором, количество заражённых коронавирусом в Республике Дагестан увеличилось до 3371 человек. За день болезнь выявили у 91 пациента.

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Число выздоровевших жителей увеличивается. За последние сутки медики выписали 135 дагестанцев. Всего коронавирусом переболели 1705 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/779603" frameborder="0"></iframe> Кадры из махачкалинской больницы, где проходят лечение пациенты с COVID-19.

За время борьбы с вирусом умерли 29 жителей региона. Однако, по официальным данным, о которых рассказал министр здравоохранения Республики Дагестан Джамалудин Гаджиибрагимов, за месяцы в регионе 657 человек скончались от вирусных инфекций. Из них более 40 медицинских сотрудников.

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Отметим, что эпидситуация в Дагестане сложная - о выходе из режима самоизоляции пока говорить нельзя. В начале мая власти обнаружили, что в больницах не хватает медиков нужного профиля, средств индивидуальной защиты и лекарств для больных. Решением ситуации занимается федеральный Минздрав.

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