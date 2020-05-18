2020-05-18T03:08:48+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 18 мая 2020 года

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: «Комсомолка» публикует список городов и районов с количеством выявленных случаев заболевания COVID-19.

Напомним, что на 18 мая 2020 в регионе выявлено 1465 случаев инфицирования. Прирост за день составил 98 новых пациентов. За тот же промежуток выписали 14 человека, всего выздоровевших - 500.

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Больше всего больных в Ставрополе — 184 жителя. На втором месте идет Пятигорск с 137 случаями (+13 за сутки). На третьем Невинномысск — 127 случаев (+5 за сутки). Полный перечень по числу заражений публикуем ниже:

Кочубеевское – 79

Чернолесское (Новоселицкий район) – 64 (+16)

Иноземцево – 39 (+1)

Кисловодск – 36 (+3)

Ессентуки – 34 (+4)

Левокумское – 26

Барсуковская (Кочубеевский район) – 26 (+1)

Нефтекумск – 25

Буденновск – 21

Зеленокумск – 20

Казьминское (Кочубеевский район) – 20

Георгиевск – 20 (+3)

Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 18

Ивановское (Кочубеевский район) – 15

Арзгир – 15

Михайловск – 14

Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 14

Благодарный – 15 (+1)

Минеральные воды – 14 (+1)

Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 14 (+1)

Зольская (Кировский горокруг) – 12

Грушевское (Александровский район) – 11

Иргаклы (Степновский район) – 11

Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 10

Свободы (горокруг Пятигорск) – 10

Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 11

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ИСТОЧНИК KP.RU

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