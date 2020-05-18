Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 18 мая 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: «Комсомолка» публикует список городов и районов с количеством выявленных случаев заболевания COVID-19.
Напомним, что на 18 мая 2020 в регионе выявлено 1465 случаев инфицирования. Прирост за день составил 98 новых пациентов. За тот же промежуток выписали 14 человека, всего выздоровевших - 500.
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Больше всего больных в Ставрополе — 184 жителя. На втором месте идет Пятигорск с 137 случаями (+13 за сутки). На третьем Невинномысск — 127 случаев (+5 за сутки). Полный перечень по числу заражений публикуем ниже:
Кочубеевское – 79
Чернолесское (Новоселицкий район) – 64 (+16)
Иноземцево – 39 (+1)
Кисловодск – 36 (+3)
Ессентуки – 34 (+4)
Левокумское – 26
Барсуковская (Кочубеевский район) – 26 (+1)
Нефтекумск – 25
Буденновск – 21
Зеленокумск – 20
Казьминское (Кочубеевский район) – 20
Георгиевск – 20 (+3)
Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 18
Ивановское (Кочубеевский район) – 15
Арзгир – 15
Михайловск – 14
Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 14
Благодарный – 15 (+1)
Минеральные воды – 14 (+1)
Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 14 (+1)
Зольская (Кировский горокруг) – 12
Грушевское (Александровский район) – 11
Иргаклы (Степновский район) – 11
Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 10
Свободы (горокруг Пятигорск) – 10
Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 11
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ИСТОЧНИК KP.RU
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