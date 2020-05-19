Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 19 мая 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: «Комсомолка» публикует список городов и районов с наибольшим числом инфицированных COVID-19.
На 19 мая по-прежнему лидирует Ставрополь, где за все время болезнь подтвердилась у 199 жителей. На втором месте — город-курорт Пятигорск со 141 случаем заражения коронавирусом. На третьем Невинномысск — 127 жителей за все время заболели COVID-19. Подробнее, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус, рассказали в Роспотребнадзоре региона. Цифры следующие:
Кочубеевское – 79
Чернолесское (Новоселицкий район) – 64
Иноземцево – 39
Кисловодск – 36
Ессентуки – 34
Левокумское – 31
Нефтекумск – 27
Барсуковская (Кочубеевский район) – 26
Георгиевск – 23
Буденновск – 22
Зеленокумск – 20
Казьминское (Кочубеевский район) – 20
Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 18
Арзгир – 18
Ивановское (Кочубеевский район) – 15
Михайловск – 15
Благодарный – 15
Минеральные воды – 15
Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 14
Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 14
Зольская (Кировский горокруг) – 13
Грушевское (Александровский район) – 11
Иргаклы (Степновский район) – 11
Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 11
Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 10
Свободы (горокруг Пятигорск) – 10
За минувшие сутки в регионе статус COVID-19 подтвердился еще у 65 человек. Общее число больных выросло до 1530 человек. В их числе 28 умерших пациентов и 514 – выздоровевших.
Кстати, в Ставропольский край за последние сутки из-за границы вернулись 32 человека.
- Информация о них передана в медорганизации края по месту проживания и регистрации для организации медицинского наблюдения. Количество лиц, находящихся под медицинским наблюдением на территории края – 4594, - заявили в местном управлении Роспотребнадзора.
КСТАТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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