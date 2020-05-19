2020-05-18T23:15:32+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 19 мая 2020 года

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Евгения СОКОРЕВА
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Рассказываем также, сколько новых случаев заражения выявлено за суткиРассказываем также, сколько новых случаев заражения выявлено за суткиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: «Комсомолка» публикует список городов и районов с наибольшим числом инфицированных COVID-19.

На 19 мая по-прежнему лидирует Ставрополь, где за все время болезнь подтвердилась у 199 жителей. На втором месте — город-курорт Пятигорск со 141 случаем заражения коронавирусом. На третьем Невинномысск — 127 жителей за все время заболели COVID-19. Подробнее, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус, рассказали в Роспотребнадзоре региона. Цифры следующие:

Кочубеевское – 79

Чернолесское (Новоселицкий район) – 64

Иноземцево – 39

Кисловодск – 36

Ессентуки – 34

Левокумское – 31

Нефтекумск – 27

Барсуковская (Кочубеевский район) – 26

Георгиевск – 23

Буденновск – 22

Зеленокумск – 20

Казьминское (Кочубеевский район) – 20

Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 18

Арзгир – 18

Ивановское (Кочубеевский район) – 15

Михайловск – 15

Благодарный – 15

Минеральные воды – 15

Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 14

Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 14

Зольская (Кировский горокруг) – 13

Грушевское (Александровский район) – 11

Иргаклы (Степновский район) – 11

Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 11

Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 10

Свободы (горокруг Пятигорск) – 10

За минувшие сутки в регионе статус COVID-19 подтвердился еще у 65 человек. Общее число больных выросло до 1530 человек. В их числе 28 умерших пациентов и 514 – выздоровевших.

Кстати, в Ставропольский край за последние сутки из-за границы вернулись 32 человека.

- Информация о них передана в медорганизации края по месту проживания и регистрации для организации медицинского наблюдения. Количество лиц, находящихся под медицинским наблюдением на территории края – 4594, - заявили в местном управлении Роспотребнадзора.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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