2020-05-19T14:05:34+03:00
Звезды

«Вирус скосил маму, сестру и меня»: Сати Казанова сообщила о болезни

Певица заразилась в родной Кабардино-Балкарии, где зафиксирована вспышка коронавируса
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Сати Казанова заболелаСати Казанова заболелаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Известная певица и модель Сати Казанова заразилась во время отпуска в Кабардино-Балкарии. Девушка приехала на малую родину, чтобы провести время с родными. Однако заболела вместе с матерью и сестрой.

— Я заболель! — жалуется Казанова. — Уж не знаю, что это за вирус, но он скосил маму, сестру и меня. Симптомы, к счастью, не похожи на COVID-19. Подскажите пожалуйста наиболее щадящие средства для лечения, без антибиотиков, — просит своих подписчиков певица.

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Девушка старается лечиться народными методами, и помощью имбиря, куркумы и лимона с шиповником. По счастью, диве этот скромный набор помогает.

— Спасибо вам за советы, кое-что взяла себе на вооружение. Мне постепенно становится лучше, надеюсь, что всё обойдётся, — сообщила Сати.

В скорое выздоровление звезде помогают верить и приятные новости. По её словам, вскоре границы между Россией и Италией могут быть открыты. А это значит, что Казанова наконец сможет увидится со своим любимым супругом, итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Пара оказалась разлучена после закрытия границ европейской республики в начале марта. Уже больше двух месяцев девушка мечтает о встрече, вспоминая самые прекрасные моменты из их романа.

Напомним, в Кабардино-Балкарии на утро 19 мая у 1886 жителей подтверждён диагноз «коронавирусная инфекция». 461 пациент выписан в связи с полным выздоровлением, семь человек скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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