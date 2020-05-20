2020-05-20T02:55:58+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 20 мая 2020 года

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Евгения СОКОРЕВА
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Число больных растетЧисло больных растетФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: рассказали в Роспотребнадзоре региона. Публикуем список городов и районов на 20 мая 2020 года.

Ставрополь – 199

Пятигорск – 158

Невинномысск – 129

Кочубеевское – 80

Чернолесское (Новоселицкий район) – 64

Иноземцево – 41

Кисловодск – 41

Ессентуки – 36

Левокумское – 37

Нефтекумск – 29

Барсуковская (Кочубеевский район) – 27

Георгиевск – 23

Степное (Степновский район) – 23

Буденновск – 28

Зеленокумск – 20

Казьминское (Кочубеевский район) – 20

Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 20

Арзгир – 22

Архангельское (Буденновский район) – 18

Ивановское (Кочубеевский район) – 15

Михайловск – 15

Благодарный – 15

Минеральные воды – 15

Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 14

Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 14

Зольская (Кировский горокруг) – 13

Грушевское (Александровский район) – 11

Иргаклы (Степновский район) – 11

Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 13

Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 10

Свободы (горокруг Пятигорск) – 10

Ессентукская (Предгорный район) – 10

Каясула (Нефтекумский горокруг) – 9

Соломенское (Степновский район) – 9

Заветное (Кочубеевский район) – 9

Урожайное (Левокумский район) – 9

Незлобная (Георгиечский горокруг) – 8

Обильное (Георгиевский горокруг) – 8

Долиновка (Новоселицкий район) – 8

Эдельбай (Благодарненский горокруг) – 8

Комсомолец (Кировский горокруг) – 7

Кара-Тюбе (Нефтекумский горокруг) – 6

Махмуд-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 6

Полыновский (Буденновский район) – 6

Затеречный (Нефтекумский горокруг) – 6

Спасское (Благодарненский горокруг) – 6

Александровское – 6

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус, начиная от 6 человек в одном населенном пункте. Больные есть и в других селах региона:

Карта распространения вируса

Карта распространения вируса

Всего выявлено 1600 случаев заражения.

Новые жертвы COVID-19, критическая ситуация в Дагестане и прогноз по самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе

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ИСТОЧНИК KP.RU

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