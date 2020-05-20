Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 20 мая 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: рассказали в Роспотребнадзоре региона. Публикуем список городов и районов на 20 мая 2020 года.
Ставрополь – 199
Пятигорск – 158
Невинномысск – 129
Кочубеевское – 80
Чернолесское (Новоселицкий район) – 64
Иноземцево – 41
Кисловодск – 41
Ессентуки – 36
Левокумское – 37
Нефтекумск – 29
Барсуковская (Кочубеевский район) – 27
Георгиевск – 23
Степное (Степновский район) – 23
Буденновск – 28
Зеленокумск – 20
Казьминское (Кочубеевский район) – 20
Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 20
Арзгир – 22
Архангельское (Буденновский район) – 18
Ивановское (Кочубеевский район) – 15
Михайловск – 15
Благодарный – 15
Минеральные воды – 15
Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 14
Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 14
Зольская (Кировский горокруг) – 13
Грушевское (Александровский район) – 11
Иргаклы (Степновский район) – 11
Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 13
Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 10
Свободы (горокруг Пятигорск) – 10
Ессентукская (Предгорный район) – 10
Каясула (Нефтекумский горокруг) – 9
Соломенское (Степновский район) – 9
Заветное (Кочубеевский район) – 9
Урожайное (Левокумский район) – 9
Незлобная (Георгиечский горокруг) – 8
Обильное (Георгиевский горокруг) – 8
Долиновка (Новоселицкий район) – 8
Эдельбай (Благодарненский горокруг) – 8
Комсомолец (Кировский горокруг) – 7
Кара-Тюбе (Нефтекумский горокруг) – 6
Махмуд-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 6
Полыновский (Буденновский район) – 6
Затеречный (Нефтекумский горокруг) – 6
Спасское (Благодарненский горокруг) – 6
Александровское – 6
«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус, начиная от 6 человек в одном населенном пункте. Больные есть и в других селах региона:
Карта распространения вируса
Всего выявлено 1600 случаев заражения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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